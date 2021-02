Plan Nacional de vacunación

Se han registrado 4.5 millones de adultos mayores para recibir la vacuna contra Covid-19: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell destacó que quienes no puedan registrarse en la plataforma “Mi Vacuna”, por alguna cuestión como no contar con la CURP, no deben preocuparse porque llegado el momento se convocará las personas localidad por localidad y se anunciará el sitio de vacunación donde se vacunará a las personas en función de su grupo de edad.