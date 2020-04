Ante los casos que se han registrado de saqueos en tiendas y comercios, en plena contingencia sanitaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se aplicará la ley a aquellos que se aprovechen de la situación y cometan este tipo de delitos.

"Estamos pendientes de quienes buscan sacar provecho de la crisis por el coronavirus; debemos actuar de manera ejemplar, de lo contrario se va a aplicar la ley", dijo López Obrador y pidió a los ciudadanos actuar de forma adecuada, pues su gobierno apuesta a la actitud ejemplar antes que a lo coercitivo.

"(Los saqueos) es de malos ciudadanos, eso no tiene que ver con lo que ha sido siempre el pueblo de México y además estamos pendientes y eso no está permitido y se va a aplicar la ley. Nada de que van a ir al juez y van a salir al día siguiente, pero no es lo coercitivo, no es el que se va a aplicar la ley, es el llamado a que esas actitudes no se registren, que no sucedan, que actuemos de manera ejemplar", dijo.