José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, informó que el próximo martes 8 de diciembre, durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, se dará a conocer el Plan Nacional de Vacunación contra Covid-19, documento que definirá cómo se vacunará cada grupo social.

“Va a estar muy dirigido a cómo va a iniciar, cuando se tenga la vacuna, en la medida que vayan avanzando los diferentes procesos”, puntualizó.

Refirió que por el momento no se puede comunicar la fecha exacta en que comenzará la vacunación, porque dependerá de un cronograma de actividades que ya inició con la entrega de documentación por parte de Pfizer sobre los resultados de su ensayo clínico y pruebas de fase tres, misma que ya está siendo analizada.

Destacó que el Plan Nacional de Vacunación incluirá una campaña de comunicación en donde se informará con precisión a la población sobre las características de la vacuna de Pfizer y otras que eventualmente sean aprobadas por la Cofepris, como Astra Zeneca y CanSino, así como los efectos que las mismas puedan producir.

Resaltó que hasta que no esté definida la logística y se haya aprobado el registro de una vacuna, “en este momento todavía no es bueno generar ninguna expectativa. De hecho, decir que la vacuna podría estar en las unidades médicas o en los hospitales como para que las personas pudieran ir a demandarla, no es correcto porque esta logística todavía no está definida”.

Recordó que este miércoles 2 de noviembre, el gobierno de México firmó con Pfizer un acuerdo para la adquisición de 34.4 millones de dosis. Indicó que este es un primer paso, porque cuando se tenga la vacuna en físico, “esta deberá transcurrir por los diferentes procesos de validación que hace Cofepris, y que se pretende tenga una velocidad concordante con la emergencia sanitaria, pero sin perder el riguroso proceso técnico que se debe de llevar para asegurar que la vacuna es segura, eficaz y se puede permitir”, comentó.

Sobre la red de frío que requiere la vacuna de Pfizer, afirmó que un equipo técnico de la Secretaría de Salud analiza los proceso que está proponiendo el propio laboratorio para la entrega de las dosis, y decidirá en qué regiones del país, en qué áreas y grupos sociales podrá aplicarse la vacuna.

Cuestionado respecto a la alerta que han emitido agencias de Estados Unidos por la posibilidad de que haya un mercado negro de vacunas contra el Covid-19, José Luis Alomía dijo: “lógicamente esto puede suceder. Ha sucedido con medicamentos altamente especializados, ha sucedido con las mismas vacunas contra influenza. Aquí el llamado será para la población, porque la aplicación de esta vacuna será gratuita para la población que no va a tener que pagar por esta vacuna, por lo tanto, la aplicación de la misma será en el medio institucional, y cuando una persona pueda demandar la vacuna será a una institución que forma parte del sistema nacional de salud y eso nos tiene que llevar de que las personas no deberán dejarse engañar por un tercero”.

jorge.monroy@eleconomista.mx