En su primera sesión en este 2018, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) exhortó a la Procuraduría General de la República (PGR) a que entregue un informe sobre las acciones realizadas por la institución en la investigación del caso de la empresa de energía Odebrecht y sus presumibles actos de corrupción en México.

A solicitud del Comité de Participación Ciudadana del SNA, los seis miembros del Comité Coordinador votaron para solicitar la información que tenga en su poder la PGR.

En la presentación del exhorto, la presidenta del Comité Coordinador y de Participación Ciudadana, Jacqueline Peschard, indicó que en el marco de su renuncia como titular de la PGR, el pasado 16 de octubre, Raúl Cervantes Andrade puntualizó que la dependencia, hasta entonces a su cargo, había terminado la investigación sobre Odebrecht.

“Debido a que el caso Odebrecht ha sido considerado como el escándalo de sobornos más grande de América Latina y dada la ausencia de información por parte de la Procuraduría General de la República, que permita conocer la atención que se está brindando al caso, (en) este exhorto público solicitamos que (se) informe cuál es el estatus de la investigación, si esta continúa abierta o cerrada y en caso de estar abierta en qué etapa se encuentra y cuánto tiempo se calcula al cierre del caso”, refirió Peschard.

En un voto concurrente, el auditor interino de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Javier Pérez, solicitó además del exhorto, que el Comité Coordinador presentar una recomendación para modificar los mecanismos de control de la información que mantiene la PGR en los delitos de cohecho ya que dicha información es de difícil acceso aún para dependencias federales.

La recomendación debe ir “en el sentido de buscar el fortalecimiento de las medidas de control del delito de cohecho al cual por auditoría e investigación difícilmente se puede acceder, la única organización o dependencia del gobierno federal que pede tener acceso a estos mecanismos es la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, aseveró el auditor.

Por su parte, la Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, aseveró que la medida del exhorto debe ser “de última instancia”, no obstante votó a favor de dicha medida, no sin antes hacer un llamado a los integrantes del Comité Coordinador, a que se cumplan con los protocolos establecidos por ley para dicho recurso, entre los que se encuentra la exposición, por escrito, del sentido del voto de cada uno de los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción.

A su vez, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Acuña Llamas puntualizó que se han registrado alrededor de 200 solicitudes de información sobre el caso Odebrecht.

En votación unánime, los seis miembros actuales del SNA aprobaron el exhorto dirigido al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán.

“TERMINO SIN CIFRAS QUE PRESUMIR”: PESCHARD

La sesión ordinaria celebrada este lunes fue la última de Jacqueline Peschard, quien dejará sus funciones el próximo febrero tanto en el Comité de Participación Ciudadana como en el Comité Coordinador del SNA.

“Cierro mi ciclo y me doy cuenta de que no tengo cifras que presumir. No le hemos hecho ni un rasguño a esa corrupción que parece impregnarlo todo, y que aparece en lugares donde no se esperaba. Lo que dejo a mis compañeros como herencia es la evidencia de que se trata de una labor titánica. Pero sé que se ha abierto una puerta, o tal vez una pequeña rendija donde aparece la luz. Nuestra lucha, por pequeña que sea, deja ver un espacio inédito, un territorio promisorio, ese país libre de corrupción al que aspiramos todos”, puntualizó la académica de la UNAM.

Peschard añadió que las instituciones públicas deben afrontar la desconfianza ciudadana que persiste sobre ellas, así como las malas prácticas institucionales, las cuales dijo, son el origen de la desconfianza.

“Tenemos que demostrarlo con hechos diarios. Revelar las madejas y caminos de la corrupción. Tenemos que empezar a dar resultados. Ponerle fin a la impunidad con sanciones prontas en los casos que ya son públicos”, concluyó.

hector.molina@eleconomista.mx