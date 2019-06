El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, que se están revisando la compra de varias plantas de fertilizantes que se hicieron en gobiernos anteriores, ubicadas en Veracruz, Baja California y Michoacán.

El Presidente dijo que sólo tiene conocimiento que la Fiscalía General de la República indaga el caso específico de la compra de la planta de Pajaritos, Veracruz. Aseveró que su gobierno está revisando si en otras compras similares hubo irregularidades.

Luego de la cancelación de la ronda petrolera prevista para octubre, López Obrador reiteró su postura de no entregar contratos que sirvan sólo para la especulación y no se obtengan beneficios. Reiteró que actualmente Pemex produce 1.6 millones de barriles diarios, y la iniciativa privada —con los contratos que actualmente tiene— no está dando resultados. Insistió en que su gobierno reactivará las rondas de licitación cuando tenga datos señalando que los contratos vigentes producen más crudo.

Luego de legisladores federales de oposición descartaron apoyar su propuesta del 21 de marzo del 2021 como fecha para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato, López Obrador se pronunció porque se busque otra opción, pero que sí se lleve a cabo la consulta. Incluso, el mandatario planteó a los legisladores evaluar la posibilidad de que la revocación también sea para otros cargos de elección, entre ellos de gobernadores.

Luego de que fue severamente criticado por haber organizado una votación a mano alzada en la que canceló el Metrobús en Durango, López Obrador afirmó que así es la democracia en donde el pueblo es el que decide. Sin embargo, planteó que pueda haber una consulta formal, que no sea organizada por el INE porque significaría más presupuesto, en la que se confirme o no la cancelación del proyecto.

Acerca de su conversación ayer con el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, el Presidente dijo que fue muy amena, y acordó que el empresario enviará una delegación a México para analizar la posibilidad de que esa empresa de internet participe en nuestro país en un proyecto para llevar conectividad a las regiones más pobres del país.

López Obrador mencionó que ya esta avanzado su proyecto de crear una empresa de internet, que incluso ya solicitó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la concesión, y una vez que se autorizada, se utilizara la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad para llevar internet a las poblaciones más alejadas y más pobres del país.