Rocha inaugura importante avenida en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa, a 13 de diciembre de 2022.- El gobernador Rubén Rocha Moya inauguró la que consideró la obra de vialidad más importante construida durante su administración en Mazatlán, como es la avenida Santa Rosa, que representó una cuantiosa inversión de 75 millones de pesos, y que beneficiará a 26 colonias populares de la zona norte de la ciudad.

Acompañado por el presidente municipal de Mazatlán, Edgar González Zataráin, y por el secretario de Obras Públicas, José Luis Zavala Cabanillas, el mandatario estatal destacó que esta obra, además de ser la de mayor inversión hasta el momento, tiene un ingrediente especial porque nadie la solicitó, pues incluso sus vecinos reconocieron, en voz de la señora Martha Leticia Pineda, que veían imposible que se construyera un moderno bulevar donde antes sólo había monte, una vereda y un arroyo que interrumpía el sendero, donde se tuvo que construir un puente de 30 metros de longitud.

“Es la primera obra de importancia que hago en Mazatlán, les dije: búsquenme una avenida donde no haya mar, que esté en el área de las colonias populares, que descubramos los problemas que tienen esas colonias para arreglarlos”, dijo.

Señaló que por eso se escogió continuar hacia el norte la avenida Santa Rosa, donde no existía vialidad alguna, lo cual sorprendió a los propios vecinos. “Me gustó mucho que dijeran que no se imaginaban eso, pues ¿quién la pidió? ¿dónde anduvieron con pancartas para pedir que se hiciera? Nosotros la escogimos, y vimos que iba a pasar por muchas colonias populares”.

El gobernador Rocha reconoció que en Mazatlán predomina el turismo, que es su principal actividad económica, por lo que su gobierno continuará apoyando este sector, pero precisó que no se descuidarán las áreas donde viven los que trabajan en las empresas turísticas.

“Por eso es muy importante esto que estamos haciendo aquí, ¿y qué me he encontrado? Que muchas colonias no tienen certeza jurídica de su lote, y ahora que valen más -por la plusvalía que les generó esta obra- no van a faltar los vivales que se los quieran quitar, pero no los vamos a dejar, se los vamos a regularizar todos”, enfatizó al tiempo de girar instrucciones al comisionado de Vivienda del Estado de Sinaloa, Antonio Castañeda Verduzco que iniciara cuanto antes con todos los trámites.

En este mismo sentido, el mandatario estatal se comprometió además de introducir los servicios de agua potable y electrificación a dos colonias populares de reciente creación por las que atraviesa la avenida Santa Rosa, así como la construcción de una escuela secundaria estatal, esto en respuesta a las peticiones que le hicieron sus colonos que acudieron al evento de inauguración.

Por último, el mandatario estatal adelantó que en una segunda etapa, se contempla prolongar todavía más la avenida Santa Rosa, hasta conectarla con la avenida Luis Donaldo Colosio y cerrar de esta manera un circuito urbano en la periferia de la ciudad, cuyo costo será de 44 millones de pesos.

Al hacer la explicación técnica, el secretario Zavala Cabanillas informó que la avenida es un moderno bulevar de dos cuerpos de circulación, con camellón central con dimensiones variables desde 3 hasta 5 metros de ancho, banquetas de 2 metros de ancho, con bancas, bolardos para ciclovía, cestos de basura, con un alumbrado de lámparas Led, todo en una longitud de 1 mil 400 metros, donde también se repusieron las redes de agua potable y drenaje sanitario.

El secretario añadió que esta obra se suma a un paquete de 19 vialidades construidas en Mazatlán, que totalizan alrededor de 5 kilómetros de longitud, trabajos en los cuales se han invertido 180 millones de pesos de recursos estatales.

A su vez, el alcalde Edgar González Zataráin, reconoció que esta gran vialidad se hizo exclusivamente con recursos del Gobierno del Estado, y refleja el compromiso del gobernador Rocha de construir obras de alto contenido social, pues marcarán la diferencia para miles de habitantes de estas 26 colonias populares, para quienes era imposible transitar por este lugar en medio del monte, pues con ello se resuelve una problemática de movilidad en el cinturón de la periferia norte de la ciudad.

El gobernador del estado también fue acompañado por el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez; por el secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel; además del secretario de Obras y el titular de CIVIVE.

