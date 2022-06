Sinaloa de Leyva, Sinaloa, a 23 de junio de 2022.- Con el propósito de mejorar la infraestructura social e impulsar la economía familiar en Sinaloa municipio, el Gobernador Rubén Rocha Moya encabezó una jornada de apertura de nueva obra pública y entrega de apoyos a microempresarios, acompañado del Alcalde Rolando Mercado, José Luis Zavala Cabanillas, Secretario de Obras Públicas, Javier Gaxiola Coppel, Secretario de Economía, así como los legisladores locales Felícitas Pompa Robles y Feliciano Valle Sandoval, además del diputado federal Fernando García Hernández.

Zavala Cabanillas detalló que las nuevas obras consisten en la inauguración de las calles números 2, 3 y 4, mismas que conectan con el Boulevard Niños Héroes y representan una inversión de 2.8 millones de pesos que beneficiarán a 70 familias.

Por otra parte, se entregó el Vado vehicular ubicado en El Palmar de los Sepúlveda, el cual coadyuvará cuando se realice la construcción de la carretera que comunicará esta localidad con la ciudad de Guamúchil, así como trabajos de alumbrado público por un monto de 234 mil pesos.

Además, fue reconstruida la carretera del tramo Estación Bamoa - Maquipo, con una longitud de 3.15 kilómetros y una inversión de casi 5 millones de pesos, vialidad que funciona como "saca cosechas" y beneficiará a los productores agrícolas de la región.

En la idea de continuar desarrollando esta zona e incrementar el nivel de vida de sus pobladores, Rocha Moya anunció una nueva obra.

"Vamos a hacerle un maleconcito a El Opochi, porque el Presidente Municipal me lo ha pedido, ese en primer lugar, ya le dije a José Luis, vamos a diseñar un puente, un puente distinto al que se tiene, porque no es puente eso, para brincar el río y ese no se los ofrezco exactamente ahora, pero el diseño lo vamos a tener y a más tardar lo empezamos en enero, no me gusta platicar mentiras, yo ya no ando en campaña, no estoy haciendo promesas, esto es un compromiso", señaló el Gobernador.

Finalmente, en conjunto con Gaxiola Coppel, el Ejecutivo Estatal entregó a microempresarios de la localidad los apoyos del programa "Equipa Sinaloa", cuyo monto máximo es de 25 mil pesos y que beneficiaron a panaderos, estéticas, heladeros, entre otros.