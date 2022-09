Robos y tráfico, delitos que más denuncian migrantes

De acuerdo con un análisis de la Secretaría de Gobernación, de junio del 2016 al mismo mes de este año se presentaron un total de 5,378 denuncias de delitos en contra de personas migrantes los cuales van desde robo hasta extorsión.

La dependencia federal, por conducto de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), presentó la publicación: “Rutas. Estudios sobre movilidad y migración internacional”, en la que se detalló que en promedio, durante el periodo, la mayor cantidad de denuncias fue hecha por parte de los hombres, con 3,651 (68%) y por mujeres 1,727 acusaciones (32%).

Por año, el 2018 fue el lapso que más denuncias concentró con un total de 1,414, en los primeros seis meses de 2016 se presentaron 854, mientras que el 2021 cerró con 841. A estos tres le siguió el 2022 con 830.

El análisis indicó que pese a que los hombres son quienes principalmente denuncian, lo anterior no significa que sean ellos quienes sufren más delitos, sino que es posible la existencia de factores que inciden en la decisión de las mujeres para no denunciar.

Una de esas posibles causas, refirió la dependencia, sería que se sienten en una mayor situación de vulnerabilidad por el mismo hecho de ser mujeres y el contexto en el que se encuentran de presentación al interior de una estación migratoria.

“Otra razón estaría relacionada con la naturaleza de los delitos de los que son objeto, así como las implicaciones físicas, emocionales y culturales que puede tener para ellas el hacerlo público”.

Crímenes más comunes

El análisis especificó que el robo ocupa el primer lugar, entre los delitos denunciados, con un total de 2,496 casos.

Le sigue el tráfico ilícito de personas migrantes con 1,716; el secuestro y retención ilegal con 551; la trata de personas (168) y extorsión o chantaje (153).

“El secuestro, la trata de personas y la extorsión o chantaje han mantenido niveles bajos en cuanto a las denuncias. Es importante tener en cuenta que ello no necesariamente significa que no hayan ocurrido, sino que posiblemente no fueron denunciados”, argumentó el análisis.

También se identificó que otros delitos comúnmente denunciados, aunque en menor medida, son los que tienen que ver con actos que causan la muerte o tienen intención así como la violencia sexual, la corrupción y las agresiones o amenazas.

