¿Qué se puede hacer en tres minutos? Tal vez dicho tiempo sea suficiente para escuchar una canción favorita, mandar un mensaje de texto a través de alguna red social o, incluso, es tiempo suficiente para ser víctima de robo de auto con lujo de violencia. Esta última actividad fue comprobada por Daniel Cruz, víctima de robo de auto en la entidad con mayor incidencia en este tipo de hurto, al menos en el último año, el Estado de México.

El estudiante de la UNAM, de 28 años, acudió la noche de un viernes de diciembre del 2017 a visitar a su novia en Ecatepec de Morelos.

Alrededor de las 11 de la noche, Daniel transitó sobre la avenida Suterm hasta llegar a la esquina de la calle Sección 3. “Cuando yo me estaciono hay otro carro con las puertas abiertas, que era una familia, estaban platicando. Cuando yo llego, incluso ellos se asustan un poco (...) entonces en eso yo toco la puerta del domicilio de Charlie (su novia), cuando toco tardan un poquito en salir y veo que pasa un carro con cuatro güeyes, cuatro chavos”, relata.

El momento se tornó sospechoso, agrega; tras observar a Daniel, los criminales ingresaron a una calle aledaña.

Para Daniel, quien conducía un auto Volkswagen, modelo Gol 2017, el momento pasaba más por una situación de incomodidad por tipos malencarados que por lo que se convertiría en un atraco con uso de armas de alto poder. “Yo me vuelvo a voltear para volver a tocar (...) en eso veo a un güey con una Uzi (arma) como a tres metros de mí (...) yo me acerqué a la familia que estaba ahí. Cuando yo me acerco, otros dos chavos ya se habían acercado a la familia y la estaban robando”.

Pese a la situación, Daniel, en el momento, apeló a la empatía de los delincuentes, quienes asevera tenían entre 18 y 20 años, al señalarles que no le quitaran su cartera.

“Uno de ellos ya estaba en la puerta del piloto del auto; el que me estaba amagando a mí le avienta las llaves, abre las puertas se suben y se van... todo en tres minutos”, indica.

Tras 10 minutos de haber pasado los hechos, Daniel relata que una patrulla municipal pasó frente a la calle en la que fue robado; sin embargo, acota que la desconfianza llamó a su sentido común a no solicitar su ayuda.