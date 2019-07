Con un tono chusco y para romper el hielo, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Ricardo Monreal Ávila aprovechó su participación en el parlamento abierto para promocionar su reciente libro sobre el nuevo sistema de justicia laboral.

El senador de Morena aseguró que la venta de su libro es una fuente de ingresos, que ahora deben buscar los legisladores ante la reducción del 50% de su sueldo, el cual es de 105,000 pesos mensuales, de acuerdo al manual de percepciones publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de este año.

“Apenas ayer se puso a la venta un libro nuevo que es de mi autoría que es a propósito de este parlamento, ojalá y lo puedan adquirir porque le decía a Napoleón (Gómez Urrutia) que ahora que nos rebajamos la mitad del salario, en el Senado nos bajamos la mitad, entonces tenemos que buscar otras alternativas para un poco sobrevivir. Y yo escribo y doy clases en la UNAM, aunque en la UNAM no me pagan, pero en mis libros sí me pagan, así que, si ustedes compran el libro, me pueden dar una parte de prerrogativas”, dijo Monreal Ávila entre risas.

Y la promoción de su libro continuó. El senador comentó que esta obra contempla toda la reforma laboral que modificó más de la mitad de toda la legislación laboral para “darle congruencia y sentido al acuerdo comercial T-MEC”.

“Me acaban de notificar que ya está a la venta "El Nuevo Sistema de Justicia Laboral", aquí saliendo en el primer piso ya está, me ayudarán mucho, pero no lo regalamos puedo firmarlo”, bromeó el legislador.

Ricardo Monreal reconoció que el parlamento abierto será favorable para enriquecer la reforma laboral del primero de mayo e incluir los temas pendientes. A las 10:00 horas de este martes el senador declaró inaugurados los trabajos de este espacio.