Ricardo Monreal fue muy directo, con una indirecta.

“Es más importante la palabra que lo que escribas; si no honramos la palabra pobre política y pobre político que no la conserva y no la sostiene", dijo el coordinador del grupo parlamentario de Morena, la fuerza política mayoritaria y por eso presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara de Senadores.

También desde la tribuna, Dante Delgado acababa de revelar que el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), que coordina, votó en contra de la ratificación del nombramiento de Sergio Benito Osorio Romero como miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo en respuesta a las declaraciones recientes de Mario Delgado, presidente nacional de Morena, contra los diputados de la oposición que con sus votos lograron desechar la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Teníamos la intención de aprobar el nombramiento de los consejeros, aprobamos el prestigio de uno de ellos, pero ante la sarta de sandeces, la incontinencia verbal, la falta de talante y talento de Mario Delgado... (al ofender) a nuestros compañeros diputados...", arguyó, decidieron no aprobar el nombramiento.

De hecho, todo el autollamado bloque de contención, integrado por el PAN, PRI, PRD y los emecistas, votó en contra del referido nombramiento realizado por López Obrador.

Monreal Ávila lamentó, en el arranque de su alocución, el incumplimiento de “otros acuerdos", en referencia a la ratificación de nombramientos.

Y echó en cara a panistas y priistas no haber cedido uno de sus lugares en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión al PRD, que quedó fuera del órgano legislativo que funciona durante el periodo de receso.

Morena, explicó, cedió un espacio al PES

“¿Por qué el PAN no le dio a uno de sus aliados un asiento? ¿O por qué el PRI no compartió un asiento con el PRD? Porque siempre ha caminado con ustedes como su aliado", cuestionó entre aplausos de sus correligionarios y aliados legislativos.

El bloque de contención, machacó el zacatecano, “traicionó al PRD".

