El balance de la precampaña el precandidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, arroja un saldo positivo, pues no sólo logró salir “impoluto” de las acusaciones de sus adversarios, sino que se mantuvo en un segundo lugar en las preferencias electorales rumbo a las elecciones del próximo 1 de julio. Ahora, en campaña deberá capitalizar el enojo social para venderse como el candidato “antisistema” capaz de dar cauce al enojo ciudadano por la corrupción e impunidad, consideraron estrategas políticos.

Para el socio director y fundador de Cuarto de Guerra, Carlos Mandujano, a pesar de que a Anaya Cortés ha sido objeto de diversas acusaciones, entre éstas de enriquecimiento ilícito y “traidor”, hasta ahora, el político panista ha logrado sortear esas adversidades.

“Si algo hay que reconocerle a Anaya es que tiene una estructura de debate muy sólida y consolidada, es una persona que se prepara en esa situación y eso lo ha apoyado. Ha podido salir bien de las crisis”, consideró.

En ese sentido, planteó que al no poder comprobarse ninguna de las acusaciones hasta ahora, Anaya podrá seguir usando el tema del combate a la corrupción como una de sus banderas de campaña.

Asimismo, consideró que otro de los aspectos positivos de la precampaña del también excoordinador de los diputados federales del PAN es que ha intentado hacer política de una manera menos tradicional y más fresca. Dijo que un ejemplo de ello son sus spots de campaña, particularmente los “palomazos” que grabó con el candidato a senador de la República, Juan Zepeda, y con el intérprete de Movimiento Naranja, Yuawi José de Jesús López Carillo, este último es de lo que más se recuerda de la precampaña y seguro le generará unos votos.

Por su parte, el especialista en comunicación política, Antonio Sola, consideró que Ricardo Anaya puede representar un candidato peligroso para el puntero de las encuestas electorales, pues en la precampaña así lo demostró.

“Anaya es un candidato peligroso para AMLO, es un tipo que tiene posibilidades, es ágil, dinámico, inteligente, creo que él puede tener un chance de plantear una campaña óptima porque también puede capitalizar parte de la ira que tienen los mexicanos”, argumentó.

En ese sentido, agregó que si Anaya Cortés plantea una campaña inteligente, sin duda será el candidato a la Presidencia de la República más próximo a Andrés Manuel López Obrador.

Deberá hacer una campaña radical

Para el presidente de Consulta Mitofsky, Roy Campos, el periodo de las precampañas tiene como finalidad que los votantes ubiquen a quienes aspiran a la Presidencia, lo cual logró Ricardo Anaya, pues prácticamente en todo el país saben quién es. Sin embargo, consideró, que perdió tiempo y oportunidad de posicionamiento, no necesariamente por errores cometidos por el panista, sino por la vida interna del partido del que fue presidente nacional.

“Anaya creo que también perdió pero no por culpa de él, sino que en medio de la precampaña se le vinieron las campañas del PAN, se le vino la salida de Cuevas, Lozano, enojos de Döring, se le vinieron encima, entonces está más preocupado por lograr la unidad del PAN y por lograr que esta alianza con el PRD no se le deshaga, creo que Anaya estaba más en lo interno”.

Sin embargo, dijo que es evidente que Anaya está en la pelea por la Presidencia de la República, y si en precampañas la lucha estaba en quedarse con el segundo lugar tratando de desfondar al tercero a su adversario José Antonio Meade, es previsible, que para la etapa de campañas Anaya ya no se ocupe del abanderado priista, sino lance sus ataques al puntero de las encuestas.

Para lograr mermar en la ventaja de López Obrador, consideró, el candidato de Por México al Frente deberá encabezar una campaña radical, que conecte con el enojo del electorado.

“Anaya va a tener que hacer una campaña muy radical, muy tipo la que realizó Felipe Calderón del 2006, de tengan miedo, el resultado los puede echar a perder. Anaya va a ser el más radicalizado en ese discurso”.

Para la etapa de campañas, dijo, no hay duda que la bandera de Anaya seguirá siendo el combate a la corrupción e incluso la promesa de cárcel para los corruptos, como fue la promesa de diversos candidatos a gobernador durante las campañas del 2015, 2016 y 2017. “Anaya trata de colocarse en el antisistema, su discurso será antisistema”.

Para el presidente de la firma de inteligencia electoral Roldán Carreón y Asociados, Antonio Roldán, una de las fortalezas que ha mostrado Ricardo Anaya durante la precampaña es su capacidad para golpear al gobierno federal; sin embargo, dijo el panista debe tener claro que entre más apunta hacia el PRI y a la administración saliente, más beneficia a López Obrador.

“Ricardo Anaya es muy bueno y preciso golpeando al gobierno federal, golpeando a la campaña de José Antonio Meade, es muy bueno, pero entre más lo siga haciendo más está fortaleciendo a López Obrador entonces estratégicamente no sé si lo tengan medido hasta qué punto debe intentar el quedarse en un firme segundo lugar para ir por el primero, pero no sé si están conscientes que cada que golpean al gobierno federal le quita votos pero no los atrae él se los está dando a Morena”.

Si se mantiene impoluto, Se mete de lleno a la carrera

Por su parte, el director de Gerencia Electoral Consulting, Carlos Lorenzana, consideró que si Anaya se mantiene “impoluto” de las acusaciones y ataques que sus adversarios políticos le lancen durante la precampaña, sin duda la competencia por la Presidencia será entre él y Andrés Manuel López Obrador.

“Si a Anaya le alcanza para mantenerse impoluto la guerra sucia, ante las acusaciones de corrupción, si Anaya se mantiene, creo que José Antonio Meade ya no tiene nada que hacer en la contienda”.

Sin embargo, un aspecto que deberá cuidar, consideró, es la unidad de su partido, así como que quieran “cobrarle cuentas pendientes”.

“Anaya ha construido su carrera política a base de avasallar compañeros, y esto sólo no se gana, ha traicionado, ha dejado en el camino, ha sido grosero con la gente. Lo que veo de afuera, es que va a llegar el momento en que se la cobren, la coyuntura le está dando para hoy, a todavía 140 días de la elección estar en segundo, pero faltan muchas cosas para la campaña”.

