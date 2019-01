Los gobernadores del país llamaron a los legisladores a que se respete la autonomía de las entidades en la aprobación de las reformas constitucionales que sustenten la creación de la Guardia Nacional.

En la primera mesa de audiencias convocada por la Cámara de Diputados para la creación de la Guardia Nacional, que se discutirá en un periodo extraordinario el próximo 16 de enero, el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, aseveró que los mandatarios estatales no renunciarán a su independencia.

“Los gobernadores jamás renunciaremos a nuestra facultad constitucional de garantizar paz, armonía y tranquilidad a nuestros pueblos. Los gobernadores lo hemos dejado claro, tenemos una relación de respeto cordial, de colaboración y de trabajo con el titular del Poder Ejecutivo Federal, y respetamos en cuanto a sus atribuciones que tiene, que propone, para la Guardia Nacional, siempre y cuando esas atribuciones no rebasen el ámbito de su competencia, el ámbito federal”, apuntó.

En este tenor, el gobernador llamó a los diputados a que escuchen y analicen las propuestas sobre la creación de la Guardia Nacional.

A su vez, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles señaló que el despliegue de las Fuerzas Armadas no resolverá el problema de inseguridad en el país.

“Si mandamos al Ejército y la Marina, y el tema no se resuelve, como no se va a resolver por esa vía, entonces debiésemos tener el cuidado suficiente para no desgastar y llevar a una situación de mayor riesgo a nuestras Fuerzas Armadas, que tienen una tarea y una misión distintas”, apuntó.

El gobernador destacó que la tendencia en el mundo es que las fuerzas del orden público tengan un mando civil.

“Casi el 80 % de los países agrupados en la ONU tienen cuerpos de seguridad civiles haciendo la tarea correspondiente”, dijo.

En este sentido, el gobernador de Guerrero, una de las entidades más asediadas por el crimen organizado, Héctor Astudillo sostuvo que, si bien es una prioridad la construcción de la Guardia Nacional como órgano de respuesta al crimen, se debe especificar que dicha instancia no debe de tener la facultad de investigar crímenes.

“Nosotros consideramos que la investigación de los delitos no debe recaer en la Guardia Nacional. Nos parece conveniente, oportuno e importante decir que la Guardia Nacional una de las características que le debe hacer brillar, es su facultad de primer respondiente”, dijo.

En tanto que el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, propuso que además de la creación de un órgano de respuesta a los altos niveles de incidencia delictiva se debe crear un nuevo órgano de prevención del delito.

“Consideramos que, así como existe un Sistema Nacional de Seguridad, también debe crearse un Sistema Nacional de Prevención que establezca protocolos y líneas de acción para atender la complejidad del reto que se enfrenta.

“Hasta el momento la prevención no ha tenido la debida atención y apoyo como vía de solución a los problemas de seguridad”, aseveró.

Será este miércoles cuando las audiencias continúen con la participación de los presidentes municipales del país.

abr