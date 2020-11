Para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la lucha contra el lavado de dinero debe estar acompañada de un respeto a los derechos humanos, sin dejar de lado que es necesario fortalecer las atribuciones de las autoridades para investigar ilícitos de cuello blanco.

De acuerdo con Marco del Toral Morales, especialista de la UNODC en México, la iniciativa de reforma en materia al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, ya aprobada en el Senado y a la espera de ser discutida por diputados, agiliza el proceso para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordene del congelamiento de cuentas de una persona por posibles hechos de lavado de dinero, sin necesidad de contar con la aprobación de un juez; sin embargo, apuntó, en todo momento se debe de respetar los derechos los indiciados.

“Se agiliza el no requerir una orden judicial, pero esto no significa que no se tengan que garantizar las medidas correspondientes de respeto a los derechos humanos, así como a todas las garantías per sé que tienen todas las personas”, dijo Del Toral Morales en el evento anual de la consultoría GMC360.