Durante los últimos cinco meses, la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, ha protagonizado diversos episodios de desencuentros que tienen visos de fractura en el partido que construyó Andrés Manuel López Obrador y lo llevó a la Presidencia de la República. Ricardo Monreal, Alejandro Armenta y Alejandro Rojas Díaz Durán son los políticos con los que ha intercambiado acusaciones e insultos; todos, afirma, son del mismo grupo y obedecen a los mismos intereses.

Los desencuentros públicos se remontan a noviembre, cuando a nombre del senador Ricardo Monreal, la senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena presentó en el Senado una iniciativa para modificar la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y de la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de prohibir a los bancos el cobro de comisiones.

Un día después, la presidenta de Morena afirmó que la iniciativa promovida por el político zacatecano no era una propuesta de Morena. Dijo que se sorprendieron y molestaron porque los grupos parlamentarios, de acuerdo con la ley, son brazos legislativos de los partidos. “Ellos nunca consultaron con el partido”.

Un episodio más de confrontación surgió en la definición de la candidatura a la gubernatura de Puebla donde quedó de manifiesto que la pelea no era sólo de índole estatal, sino federal: Polevnsky contra Monreal.

En diciembre, la lideresa de Morena anunció que Miguel Barbosa sería nuevamente el candidato a la gubernatura, luego de la muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso. Sin embargo, 55 de los 59 senadores de Morena respaldaron a su compañero Alejandro Armenta como precandidato al Ejecutivo estatal.

El vocero de Morena en el Senado, Salomón Jara, informó sobre una carta que enviarían al CEN del movimiento para demandar un proceso transparente, además, dijo que se cooperarían para que se realizara una encuesta a fin de medir quién de los precandidatos era el mejor posicionado y con mejores opciones de triunfo la contienda del 2 de junio.

Durante la precampaña, Armenta, quien contaba con el apoyo de Monreal, denunció parcialidad de parte de la presidenta nacional y aseguró que hubo un proceso interno inequitativo.

Días antes de anunciarse quién sería el candidato de Morena a la gubernatura, Yeidckol Polevnsky afirmó que al partido se habían infiltrado “sabandijas” y traidores que buscaban quedarse con Morena.

Desde el senado, Monreal Ávila le respondió: “Yo trato de concentrarme en mi trabajo legislativo, con la zoología y la fauna animal siempre tengo mucho respeto. Tengo mucho respeto por la fauna, incluyendo aquellas especies en extinción. Entonces, no me meto, le expreso mi respeto y que de nueva cuenta Dios la ilumine”.

Yeidckol también hizo un llamado a la militancia a cuidar al partido, porque “cuando vienen los procesos electorales, los demonios andan sueltos, todo mundo quiere meter mano, todo mundo quiere decidir, aunque no le toque.

“¿Saben qué es lo que quieren? El partido, eso es lo que quieren, a niveles estatales, municipales y nacional”, advirtió la morenista y es que en noviembre próximo, se realizará la renovación de la dirigencia nacional de Morena.

“Ah, pero ahorita está poniendo en duda nuestras encuestas; pues que se decida, nosotros tenemos unos estatutos y todo el que quiera participar en Morena las reglas están muy claras, y las reglas son las de nuestros estatutos, ésas son las reglas, ¿quieren jugar?, es con esas (reglas), y si no, que se vayan a otro partido, que se regresen de donde vinieron”, expuso en franca referencia a Armenta, quien cuestionó la encuesta con la que fue definido el candidato a la gubernatura.

En entrevista radiofónica, la dirigente afirmó que no hay conflictos internos y sostuvo que una golondrina no hace verano, en referencia a que no porque Armenta esté en descontento con su dirigencia, significa que todos lo estén.

No hay una campaña interna en mi contra. Como dicen, una golondrina no hace verano, una persona no pinta.

Además, dijo, que tanto Alejandro Armenta, como Alejandro Díaz Durán, senador suplente de Monreal y coordinador de asesores de Morena, quien había lanzado criticas en su contra, pertenecen al mismo grupo.

Era uno, ahora son dos, está bien. Son del mismo equipo, obedecen los mismos intereses, hay que ver la mano que mece la cuna.

Y es que Rojas Díaz Durán anunció que denunciaría a Yeidckol por intentar apoderarse del partido. Agregó que con ella en la dirigencia junto a una camarilla de tufo “estalinista, autoritario e impositivo” estaba en riesgo la cuarta transformación.

La semana pasada, Rojas Díaz Durán renunció a su cargo de coordinador de asesores del grupo parlamentario de Morena, y adelantó que buscará la dirigencia de Morena. Para algunos analistas, lo que está detrás es la intención de Ricardo Monreal de hacerse del control del partido para posteriormente buscar la nominación a la Presidencia de la República.