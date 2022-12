Resguardarán identidad de testigos  

Luego de una audiencia extraordinaria entre la defensa de Genero García Luna y fiscales del gobierno de los Estados Unidos, a la que el acusado no pudo asistir físicamente, se acordó la entrega de la lista de testigos a más tardar el 9 de noviembre.

Durante la audiencia que no estaba programada, el juez Brian Cogan emitió una orden en la que se le dio a conocer a la Fiscalía de Nueva York el tiempo previo que tiene para revelar los nombres de los testigos sensibles y no sensibles que participen en el juicio; el cuál, se tiene previsto que inicié el próximo 17 de enero de 2023.

Según reportes de medios en Estados Unidos, el juez Cogan propuso que la defensa debe recibir un aviso previo de tres días, cuando se trate de llamar a testigos no sensibles, y de no menos de 24 horas para dar a conocer a testigos sensibles que vayan a declarar contra el ex secretario de Seguridad Pública de México.

Por su parte, se reportó que el plan de la fiscalía estadounidense era revelar la mayoría de las identidades antes del 9 de enero del próximo año, pues aún continúan trabajando en asegurar la participación de algunos testigos, por lo que preferían revelar su identidad lo más cerca de la fecha de su testimonio.