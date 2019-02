Porque de su resolución depende la credibilidad de la justicia en México, afirmó Alejandro Gertz Manero, la Fiscalía General de la República (FGR) reiniciará la investigación de al menos cinco temas simbólicos, entre otros Odebrecht, la Estafa Maestra y Ayotzinapa, cuyos expedientes están mal hechos.

“Si nosotros no damos una respuesta a Ayotzinapa, si nosotros no damos una respuesta a la Estafa Maestra, a todos estos asuntos, la justicia en este país no va a tener credibilidad”.

En reunión con los integrantes de las bancadas senatoriales de Morena, PT y PES, el fiscal informó que a su llegada al cargo encontró “expedientes sumamente complicados... no los entienden ni los que los organizaron”.

“Hay casos que, con toda claridad, y se los digo desde este momento, vamos a reiniciar completos, dando vista a todos los que tengan que conocer de este asunto, cuidando lo que tenemos que cuidar, que es la secrecía, pero hasta el límite que la secrecía no se vuelva complicidad o encubrimiento.

“Estamos recuperando los grandes temas que están dentro de la competencia de la institución, que son Odebrecht, que son la Estafa Mayor (sic), es decir, tenemos cuatro o cinco temas verdaderamente, ¿qué les diré?, simbólicos, que sin ellos, (sin su resolución) nadie nos va a creer”, sostuvo.

De ahí que el ente autónomo bajo su responsabilidad está “recuperando los grandes temas que están dentro” de su competencia, aseguró.

Desde su punto de vista, la FGR tiene que ser más transparente respecto de sus investigaciones en curso y trabajar de manera conjunta con los legisladores.

“Y en eso sí tenemos que ayudarnos, para que las instituciones de procuración de justicia tengamos más capacidad de decir lo que estamos haciendo, de señalar cuáles son nuestras líneas de investigación, y que eso no nos lo vayan a convertir después en que no hubo el debido cuidado para el respeto al proceso penal. Ahí lo tenemos que trabajar y lo tenemos que ver juntos, para que esto no falle”, agregó.

Gertz anunció que el lunes hará público el reporte completo de la investigación sobre el caso Tlahuelilpan, Hidalgo, donde murieron quemadas 127 personas a la fecha.

Dan reporte sobre despliegue

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció el despliegue permanente de 10,200 elementos federales a 17 regiones del país, donde en diciembre del 2018 se incrementaron la inseguridad y los homicidios dolosos.

En conferencia de prensa en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Durazo detalló que en cada una de esas 17 regiones se desplegarán de forma permanente 600 elementos, entre policías navales, marinos y federales, quienes no portarán armas largas en centros urbanos.

“Este programa se va a instrumentar a partir de hoy y luego iremos evaluando cada dos semanas hasta presentar una evaluación ya general. Quedará reasignado el personal para que cada una de estas 17 regiones cuente con 600 elementos adicionales”.

Las 17 regiones son: Tijuana, BC; Ciudad Juárez, Chihuahua; Acapulco y Chilpancingo en Guerrero; Tlajomulco, Guadalajara y Tlaquepaque en Jalisco; Cancún, QR; Irapuato, Salamanca, Uriangato y Celaya en Guanajuato; Culiacán, Sinaloa; Manzanillo, Colima; Ecatepec, Edomex; Monterrey, Nuevo León, así como Reynosa y Nuevo Laredo en Tamaulipas.