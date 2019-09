El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) José Alonso Novelo Baeza, aseguró que la regulación de la mariguana obedece más a intereses económicos que terapéuticos.

La senadora por Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Patricia Mercado, cuestionó a Novelo Baeza sobre cómo va la creación del reglamento que debe aprobar la Cofepris para el uso terapéutico de la cannabis y su opinión sobre la posible reforma para la regulación del enervante con fines lúdicos.

Ante ello, el funcionario indicó que el tema de la mariguana tiene un “alto interés económico”.

“Obviamente y digo obviamente porque es el sentir popular y el pueblo no se equivoca, que detrás de la cannabis no hay propósitos terapéuticos, hay intereses económicos, dejémoslo allá”, aseveró.

En su comparecencia como parte de la glosa del primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Cofepris aseguró que estudios científicos apuntan a que el uso de mariguana provoca afectaciones al “sistema nervioso central, daños social, daños periféricos, eso está plenamente comprobado”.

No obstante, añadió que no pueden estar cerrados porque “el ser cerrado es dejar de ser inteligente. La inteligencia se define como elasticidad neuronal, la capacidad de incluir nuevos conceptos (…) no podemos cerrar la posibilidad que dentro de la cannabis y sus moléculas existan moléculas de uso terapéutico”, dijo.

En este sentido, el funcionario público indicó que a nivel mundial hay seis registros sanitarios de cannabis que no se consideran como específicos para tratamiento.

“Son usados para potenciar anestesia, para cuestiones paliativas de dolor, para algunas situaciones de conducta psiquiátrica, hay quienes dicen oncológico y lo que más se acerca a un uso, pero que debería ser bien regulado, es el uso para las convulsiones refractarias”, enfatizó.

Novelo Baeza indicó que existe el programa Epidiolex que tiene un registro sanitario y que es el medicamento por el cual algunas personas solicitan permisos de importación los cuales, aseguró, se otorgan.

En este contexto, el funcionario federal añadió que se debe realizar más investigación sobre la cannabis en condiciones controladas a través de metodologías estrictas: "una cosa es remedios, otra es medicamentos".

