El gobierno federal anunció su intención de ampliar de 266 a 500 el número de cuarteles construidos para la Guardia Nacional (GN) en el país a finales del sexenio en 2024. Pero a casi tres años de gobierno, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sólo ha construido 180 (36% del total), por lo que tendría que edificar casi 106 por año para lograr el propósito.

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador se han construido a la fecha 180 cuarteles, de los 500 que ahora ordenó edificar.

“Estamos incrementando (el número de elementos desplegados) en todos los estados, y quiero aprovechar para informar que se tuvo un acuerdo para aumentar el presupuesto de la Guardia Nacional en 50,000 millones de pesos. Vamos a incrementar el número de elementos de la Guardia Nacional, desde luego formados, capacitados. Vamos también a construir más instalaciones, originalmente eran 266 instalaciones, ya llevamos terminadas un poco más de 190 cuarteles”, dijo el mandatario el 25 de julio durante la inauguración de instalaciones de dicha institución en Xalapa, Veracruz.

En respuesta a la solicitud de información 0000700178521, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que este año prevé construir 75 cuarteles de la Guardia.

Para cada uno tiene un presupuesto asignado de 34 millones 299,400 pesos, y de 7 millones 865,411 pesos para equipamiento. Sin embargo, la Sedena reportó que en mayo apenas tenía un avance financiero del 10% en esos proyectos de infraestructura.

De esa forma, si se toma en cuenta que faltan por construir un aproximado de 320 cuarteles, la Sedena tendría que construir 106 por año.

El presupuesto de este año a la Guardia Nacional es de 35,671 millones de pesos, y el próximo año será de 50,000 millones, según lo planteado por el presidente de la República.

También el mes pasado, el presidente López Obrador anunció su interés de que la Guardia Nacional sea un cuerpo militar con mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que provocó críticas de abogados y especialistas en seguridad por significar un paso más en la militarización del país.

“Va a funcionar la Guardia Nacional para finales del sexenio porque no queremos que quede inscrita a ninguna Secretaría que no tenga la disciplina y el profesionalismo, que no vuelva a suceder lo que aconteció con la Policía Federal que primero estaba constituida en una secretaría y luego pasó a depender de la Secretaría de Gobernación y se echó a perder por completo de corrupción, se pudrió”, argumentó.

¿Qué empresas equipan?

La Sedena indicó que cuenta este año con un presupuesto de 7 millones 865,411 pesos con 251 empresas o personas físicas para el equipamiento de cada uno de los cuarteles de la GN, y para ello tiene vigentes 17 contratos con empresas.

Los contratos más importantes por el monto involucrado son con: Namai Comercio con 3 millones 166,089 pesos; Rodrigo Quetzalcóatl Cruz García con 2 millones de pesos; Materiales para la Construcción Atermisa con 3 millones 513,901 pesos; ATN con 4 millones 863,752 pesos; Karla Erika Conde García con 5 millones 317,9915 pesos; Cat Block y Construcciones Ruiz con 4 millones 446,326 pesos; Carlos Espiridión Martínez Tavera con 1 millones 396,365 pesos.

También aparecen como proveedores de equipamiento de los cuarteles otras empresas y personas como Emma Morales Aguilar; Claudia García Mendoza; Fabián Carrerea Gerónimo; Rosendo Vidal Ortiz; Lumikolor Material Electrico; David Herrera Burgos; Mantenimiento y Acabados Suca, entre otros.

Estado de fuerza

De acuerdo con el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, esa corporación cuenta actualmente con una fuerza operativa de 99,946 elementos desplegados en 209 coordinaciones regionales.

Más de 18,000 elementos se han capacitado en temas como ciencias policiales, perspectiva de género, liderazgo, entre otros.

jorge.monroy@eleconomista.mx