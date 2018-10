De gira por Chihuahua, el presidente electo, Andrés Manuel López obrador, se pronunció este sábado por dar refugio a todos los migrantes que se encuentran varados en la frontera con Guatemala.

En conferencia de prensa acompañado por el gobernador de Chihuahua, Javier corral, López Obrador se pronunció por el respeto a los derechos humanos de los migrantes, y destacó que en su gobierno se darán empleo y visa a quienes salen de sus países en busca de nuevas oportunidades.

Cabe destacar que hoy por la mañana, la futura Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que se les dará empleo a los migrantes en la construcción del Tren Maya, la rehabilitación del Itsmo de Tehuantepec y la siembra de 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables.

En ese sentido, López obrador evitó evaluar la acción llevada cabo por el actual gobierno federal para controlar el ingreso de migrantes hondureños y dijo que seguirá fortaleciendo su relación con el presidente Estados Unidos, Donald Trump.

“Yo ya he hecho mi planteamiento al respecto, incluso se lo propuse, le propuse un plan al presidente Donald Trump, está en proceso de revisión esa propuesta, de que haya inversiones para programas productivos, que haya cooperación para el desarrollo, que se generen empleos en Centroamérica y en el país, para atemperar el fenómeno migratorio; que la migración sea opcional no por necesidad, que la gente no abandone sus pueblos, que tenga trabajo donde nació, donde están sus familiares; ese es el asunto de fondo, seguiré insistiendo en eso, porque no se resuelve nada con medidas coercitivas”.

Obrador se pronunció, en el caso de los migrantes varados en la frontera con Guatemala, “darles protección, que se les de refugio, que se respeten sus derechos humanos”.

Finalmente, afirmó que en su gobierno, “se les va a dar protección, se va a cumplir con el compromiso que los 50 consulados de México en Estados Unidos se van a convertir en una especie de procuradurías para la defensa de migrantes, vamos a proteger a nuestros paisanos”, comentó.

