Reforma para ampliar la presencia del Ejército en las calles pone en "gravísimo" riesgo al sistema democrático del país: PAN y PRD

Luego de que la Cámara de Diputados, con el respaldo de Morena y el PRI, aprobó hoy la reforma constitucional para ampliar a 2028 la presencia militar en tareas de seguridad, las dirigencias nacionales del PAN y PRD dijeron que está en riesgo la moratoria constitucional que pactaron con el tricolor, y expresaron el riesgo de que ese partido acompañe ahora a Morena en la reforma electoral para debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE).

Mediante un comunicado conjunto, el PAN y PRD dijeron que la aprobación de la reforma constitucional que extiende la militarización de la seguridad pública, pone “en gravísimo” riesgo al sistema democrático, el respeto a los derechos humanos y coloca al país al borde de la dictadura.

“Es una reforma condenable en el fondo, pero también en la forma, porque fue propuesta y votada por la mayoría de los diputados priistas en una evidente complicidad con Morena; claudicando y contradiciéndose a lo que reiteradamente la dirigencia nacional de este partido y sus legisladores habían pronunciado al respecto de la peligrosa militarización y la fallida estrategia de los abrazos”, dijeron.

El PAN y PRD dijeron que la dirigencia nacional del PRI y la mayoría de sus diputados priistas “han faltado a la palabra, a los compromisos firmados y les han dado la espalda a las y los ciudadanos que en las elecciones de 2021 votaron por ellos, precisamente para que impidieran este tipo de reformas antidemocráticas, atentatorias contra las libertades y los derechos humanos”.

Recordaron que previamente hicieron varios llamados al PRI para que evitara aprobar esta reforma constitucional, y en su lugar promover el cambio de la estrategia de seguridad del gobierno federal.

“Lo hemos dicho con toda claridad, no se trata como lo dicen hoy en sintonía los morenistas y priistas, si el ejército regresa o no a sus cuarteles, eso no es lo que estamos pidiendo, lo que se exige es que el Gobierno Federal no les cargue a las Fuerzas Armadas, el fracaso de su estrategia de seguridad pública y sus terribles resultados, y que dejen de violentar la constitución”.

En riesgo la moratoria constitucional

Asimismo, el PAN y PRD dijeron que el acompañamiento del PRI a Morena en esta reforma constitucional, crea desconfianza e incertidumbre sobre el cumplimiento, por parte del tricolor, del resto de la agenda común de la coalición Va por México, específicamente de la moratoria constitucional suscrita, que comprometió a cuidar al INE, los tribunales electorales, la elección de cuatro nuevos consejeros electorales y evitar cualquier tipo de regresión en el país.

“En los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática escuchamos a la sociedad, la cual cree en la necesidad nacional de sumar esfuerzos entre todos aquellos partidos, liderazgos sociales y políticos que realmente sean opositores, para poder superar por la vía democrática el autoritarismo destructivo y construir un proyecto que mejore la calidad de vida de los mexicanos y corrija el rumbo del país, por lo que esperaremos a que concluya el proceso legislativo de esta reforma en el Senado de la República, para que en los órganos de nuestros respectivos institutos políticos, analicemos y decidamos cuál será el futuro inmediato de la coalición con dicho partido”, dijeron.

Acción Nacional y el PRD hicieron un llamado a los senadores de oposición, incluyendo la bancada del PRI, para que rechacen lo aprobado por la Cámara de Diputados, “para juntos blindar nuestra democracia, el respeto de los derechos humanos, y podamos construir una verdadera estrategia y modelo de seguridad pública civil”.

kg