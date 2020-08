Desde Apodaca, Nuevo León, en donde realizó su conferencia matutina de este jueves 27 de agosto, acompañado del gobernador de la entidad Jaime Rodríguez Calderón, integrante del grupo de gobernadores denominado como la Alianza Federalista, opositores a su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que puede haber diferencias “que es hasta sano”, no obstante, se trabaja de manera coordinada.

En su intervención el gobernador Jaime Rodríguez pidió al mandatario mexicano que se realice una reunión para revisar el tema de la refinería de Cadereyta. Sin embargo, en respuesta, López Obrador sostuvo que no se puede cerrar dicha refinería.

“Estamos invirtiendo en la refinería de Cadereyta para modernizarla, es muy importante esa refinería porque producimos combustibles, en el periodo neoliberal se abandonó a toda la industria petrolera (…) no podemos cerrar la refinería de Cadereyta, esto puede ser, como no tengo duda, una demanda legítima de los ciudadanos, de los gobiernos municipales, del gobierno del estado y tenemos que explicarles de que necesitamos esa refinería, lo que tenemos que buscar y comprometernos es a que no contamine y eso se puede lograr, esa es la alternativa”, sostuvo el Presidente.

El mandatario añadió que debido a que es temporada electoral “no deja de haber oportunismo, politiquería, ya salen los paladines de la defensa del medio ambiente, de la defensa de las libertades y se ponen muy activos los que quieren cargos, los que quieren puestos, ahí hay muchos puestos en los mercados, pero eso es otro asunto, pero también tienen derecho”.

Van en agosto 80,000 empleos generados

Por otra parte, cuestionado por la baja en las exportaciones mexicanas petroleras y no petroleras, López Obrador sostuvo que la recuperación económica está en marcha al tiempo que afirmó que la economía mundial ha sido afectada de manera importante aunque, dijo, México ya tocó fondo.

“Aquí lo interesante es cómo se va a salir y en eso nosotros estamos bien porque yo propuse de que iba a ser un efecto de caída pronta pero también de recuperación rápida, iba a ser V, ya puedo decirle al pueblo de México que tocamos fondo y ya vamos saliendo porque tengo datos importantes.

"Nosotros llegamos a perder alrededor de un millón de empleos en la pandemia (…) el Seguro Social antes de la pandemia tenía 20 millones 500,000 trabajadores y nos quedamos con 19 millones 500,000, pero la buena noticia es que en el mes de agosto, en este mes, hasta ayer llevábamos cerca de 80,000 empleos generados, recontratados para el Seguro Social, ya vamos hacia adelante, nos está ayudando el que se está apoyando abajo, no se ha caído el consumo”, dijo.

Cuestionado también sobre cuándo se prevé que se recupere el millón de empleos perdidos, el titular del Ejecutivo sólo afirmó que se invertirá en actividades productivas y reiteró que sus políticas de austeridad, no contratación de mayor deuda y combate a la corrupción, ayudarán a la recuperación.

AHMSA tiene que ser enjuiciada sino repara daño por Agro Nitrogenados

Ante la negativa de Altos Hornos de México (AHMSA) para devolver 200 millones de dólares al gobierno federal por la venta de Agro Nitrogenados a Pemex, el presidente mexicano indicó que ante la falta de reparación del daño la empresa debe ser enjuiciada.

“Dije porque me habían informado de que un nuevo dueño de AHMSA estaba dispuesto a pagar esos 200 millones de dólares ayer, dijeron que no, que no lo van a pagar, entonces no hay reparación del daño, entonces tienen que ser enjuiciados, castigados.

“En Estados Unidos se les castiga y pueden incluso los presuntos delincuentes obtener reducción de penas si pagan, si devuelven el dinero, en el caso de nosotros podemos de acuerdo a las leyes aplicar lo mismo, reparan el daño, nos hace falta el dinero y entonces imagínense 200 millones de dólares”, indicó.