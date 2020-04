La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero aseguró que la reducción al salario de los altos funcionarios y la eliminación del aguinaldo, se aplicará a partir de este año, y en 2021 las medidas de austeridad serán mayores.

Durante una videoconferencia de prensa esta tarde, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) dijo que apoya las medidas adoptadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para obtener recursos a fin de atender la situación por la pandemia del coronavirus Covid-19.

Sánchez Cordero reconoció que el aguinaldo es un derecho de los todos los trabajadores del país. Sin embargo dijo que el Presidente invitó a los funcionarios a dejar de percibirlo, y ellos aceptaron.

“Si bien el aguinaldo está en la ley y todo, nos está invitando a que nosotros dejemos a un lado este aguinaldo, y la Secretaría de Hacienda resta todo esto. Hay que esperar a que el secretario de Hacienda (Arturo Herrera) nos informe cómo está situación. Pero en lo personal estoy aquí por un tema de vida e ideológico, no por el aguinaldo ni por el bono. Nos está invitando a dejar de percibir el bono, el aguinaldo, a que nos sumemos, y darle una vuelta a la tuerca de la austeridad”, dijo.

“Yo lo entendí como una invitación, y no como una medida impositiva, pero yo creo que todo mundo va a aceptarlo en esta situación de emergencia”, añadió.

Admitió que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 ya están definidos los salarios y prestaciones de los funcionarios, pero aún así se reducirán (sin precisar la cuantía), y se eliminará el aguinaldo, como ordenó el jefe del Ejecutivo para Secretarios de Estado y Subsecretarios.

“El reto es mayúsculo. No vamos a tener aguinaldo, no vamos a tener ningún bono ni prestaciones. La reducción si bien ya está estimada en este momento en el presupuesto anual; de todas maneras la reducción será, porque no vamos a tener el bono ni las prestaciones a final de año. Entonces, sí se está reduciendo al final del día esto, y desde luego la reducción será más real y definitiva para el próximo año”, destacó.

La secretaria Olga Sánchez Cordero reveló que esta medida de reducción salarial y eliminación del aguinaldo les fue notificada por el Presidente a los miembros del gabinete federal a través de una conferencia que tuvieron antes del mensaje ofrecido el domingo 5 de abril a por López Obrador.

“Si, como él dice, va a darle otra vuelta a la rosca de la austeridad. Así nos lo hizo saber el mismísimo domingo, el día de ayer cuando tuvimos una reunión que, por cierto, fue a distancia, por eso no estuvimos muchos del gabinete, porque fue la debida distancia, pero nos lo hizo saber”, comentó la funcionaria.

Sánchez Cordero dijo que avala y respalda las acciones anunciadas el domingo por el presidente López Obrador.

“Yo en lo personal lo apoyo incondicionalmente. Fue muy importante en la medida que el Presidente reafirmó la pauta de lo que significa la cuarta transformación en nuestro país y las medidas que está tomando este país para ayudar a las personas más pobres, y yo estoy de acuerdo porque es un tema de justicia social; es un tema que he compartido siempre, que sigo compartiendo y por eso lo apoyo incondicionalmente”, refirió.

