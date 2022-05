La Red Nacional de Refugios advirtió que, a más de cinco meses de no contar con presupuesto federal, sus tareas no se han detenido gracias a las acciones que han realizado quienes dirigen estos centros de apoyo para las mujeres y no por el gobierno federal.

“Hay endeudamientos, limitación de servicios y falta de pago de las profesionales que llevan meses laborando”, señaló en un comunicado.

Red Nacional de Refugios, sostuvo que hablar que, en este gobierno, la prioridad son las personas que necesitan apoyo y las mujeres, los llevaría indispensablemente a reconocer que los procesos administrativos para la liberación del presupuesto 2022, así como la transferencia del programa no priorizaron a las mujeres, tanto sobrevivientes de violencias como profesionales.

En este sentido, negó que los recursos fiscales sean manejados en cuentas personales, como declaró Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

Señalaron que es totalmente inexacto que se haya aseverado que algunos refugios manejan cuentas personales y no institucionales, ya que por transparencia y cumplimiento a la regulación fiscal, tienen cuentas Institucionales y ha sido en ellas donde se han realizado las transferencias del gobierno federal en turno, lo cual puede comprobarse tanto en la Auditoría Superior de la Federación como solicitando la información a la Secretaría de Salud y a la de Bienestar, no solo en los ejercicios fiscales de este gobierno sino de los anteriores.

��Por respeto a la ciudadanía,a las mujeres beneficiarias de los #Refugios��,sus hijas e hijos y de las mujeres profesionistas,exponemos en el siguiente COMUNICADO algunas precisiones en el proceso de liberación del PEF2022 sin dejar de solicitar la entrega del presupuesto ya���� pic.twitter.com/DOD1WqLmcu — Red Nacional de Refugios, AC (@RNRoficial) May 30, 2022

“Probablemente el equipo de la Conavim le ha dado a la Comisionada una información errónea o confundieron los términos porque ninguna ONG's que opera Refugios y que tiene más de 3 años funcionando, tiene cuentas personales, al menos que se refieran a refugios que apenas la misma Conavim ha incorporado”, subrayaron.

Por lo anterior, los entes que apoyan a más de 3,800 familias, dijeron reprobar que se responsabilice a los Refugios de no estar listos o no tener “regularizadas sus cuentas” porque no es así, o por lo menos no los que son Integrantes de la Red Nacional de Refugios que son más del 60% de los existentes en el país.

“Lamentamos que Conavim invisibiliza los cómos, no los reconoce como si por sí solos los refugios hayan podido mantenerse sin recurso federal por ya cuatro meses 30 días.

“Lo seguiremos diciendo, los Refugios y sus Centros Externos se han mantenido funcionando por las acciones que han realizado quienes los dirigen, no por el Gobierno Federal, el cual día a día borra de sus discursos los endeudamientos, la limitación de servicios y la falta de pago de las profesionales que llevan meses laborando con compromiso y quienes no solo están desgastadas sino que se sienten abandonadas por Conavim”, enfatizaron.

Finalmente, la red de apoyo instó al gobierno federal a que reconozca todos los obstáculos y retrasos que sus acciones han tenido, para mejorar y garantizar que esto no vuelva a suceder ni en este gobierno ni en los próximos.

kg