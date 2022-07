La Red Nacional de Refugios (RNR) acusó que, contrario a lo informado por la Conavim, van más de cuatro meses de retraso en el proceso de liberación del presupuesto para los centros de atención, al tiempo que la mayoría de las dudas no tuvieron respuestas, generando mayor incertidumbre.

Y es que la noche del lunes, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís, señaló a través de un comunicado que los refugios no desaparecerán, al contrario, “están garantizados e institucionalizados por este gobierno para ampliarse y fortalecerse”, así como el resto de los programas de apoyo para las mujeres en situación de violencia, que bajo el gobierno de la Cuarta Transformación han sido sostenidos y ampliados.

��Para la RNR es indispensable el diálogo real y horizontal, donde las partes hablen y tengan respuestas, buscando juntas acuerdos y soluciones que prioricen los #DDHH Sólo así podremos hablar de un Estado democrático, por ello emitimos este Comunicado����https://t.co/b7hHa3Ig2f pic.twitter.com/r98ScAMqad — Red Nacional de Refugios, AC (@RNRoficial) July 5, 2022

Ello luego de reunirse con 84 representantes de estos espacios de prevención, atención y protección, quienes, según informó la RNR, varios de ellos, aún sin recibir el presupuesto, acudieron con la esperanza de que se esclarecieran varios temas pendientes, entre ellos las operaciones prácticas del ejercicio del presupuesto 2022.

“El balance obtenido es una reunión poco productiva, donde los planteamientos de las Organizaciones de la Sociedad Civil y Entes Públicos no fueron considerados, invisibilizando el trabajo y tiempo dedicado para su presentación y envío. Desafortunadamente no se compartió información que permitiera eficientizar y dilucidar procesos, los objetivos que se perseguían o que informaron que tendría el encuentro, no fueron cubiertos, por lo menos no para los Refugios y Centros de Atención Externa integrantes de la RNR”, externó la Red.

Asimismo, añadió que durante el tiempo en que el Programa de Refugios ha estado en la Conavim, la información que se ha brindado es confusa, no homologada, ya que si bien cada Refugio y Centro Externo tienen sus especificaciones, hay aspectos que son generales para todos los espacios que están beneficiados por el Programa, no obstante, hubo ausencia de información concreta que permitiera saber con claridad cómo operar el presupuesto, entregar informes, etc.

También se resaltó que durante el encuentro se presentó la guía operativa del Programa, la cual ya se conocía, y lo que se requería era precisamente respuestas a las dudas sobre la misma, aspecto que no se cumplió tampoco.

Asimismo, lamentó que una gran parte del tiempo de la reunión se usará en la presentación de cada una de las participantes, “lo cual desde la RNR lo consideramos no prioritario ante el escaso tiempo programado y el gran número de interrogantes existentes, otra prioridad observada fue la fotografía del evento y el tema reiterado del gobierno de la Cuarta Transformación”.

La RED subrayó que a la mayoría de los Refugios y Centros Externos se les ha reducido el presupuesto asignado en 2022 en comparación a lo que recibieron en 2021, no obstante a ello y cómo lo han venido reflejando, los honorarios de las personas que colaboran y acompañan a las mujeres e infancias sobrevivientes de violencias han sido reducidos como consecuencia del retraso en la liberación del presupuesto, “si bien, se lograron implementar estrategias para mitigar el impacto en los meses ya laborados, estrategias que reconocemos fueron aceptadas y escuchadas por la Conavim, éstas no cubren la totalidad de los honorarios de los tres meses ya trabajados”.

Ante esto, lamentaron que la Conavim sugiriera a las organizaciones reorienten o reasignen presupuesto entre los rubros aprobados para subsanar el monto disminuido en honorarios, lo cual, subrayaron, además de no ser un beneficio ni una concesión por parte de Conavim, es totalmente improcedente dado que no se puede quitar de otros rubros ya de por sí limitados, puesto que son también necesarios para la operación.

kg