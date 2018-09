El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que, si bien la elección para Gobernador en Puebla ya está “manchada”, es “un paso adelante” la decisión del Tribunal de ordenar el recuento de votos, y prometió respetar el fallo final de ese órgano electoral.

Entrevistado en una sala de abordar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, previo a su viaje a Tijuana, Baja California, López Obrador afirmó que mientras no haya una definición en este caso, no acudirá a Puebla, porque no sabría con quién reunirse: si con la panista Martha Érika Alonso o con Miguel Barbosa.

“Sí, es un avance sin duda, sin duda, pero no hay que hacer a un lado el hecho de que ya es una elección manchada, sobre todo por la compra del voto. Pero yo ya no me puedo meter mucho en estos asuntos; por encima de todo está la democracia, y por eso todavía como presidente electo puedo opinar. Todavía no soy presidente en funciones, constitucional, entonces yo creo que se debe acabar para siempre en México la compra del voto, la utilización del dinero del presupuesto para beneficiar a candidatos y partidos; que no debe de haber injerencia de políticos, de funcionarios en las elecciones; que las elecciones tienen que ser limpias y libres; que no tiene que apoyarse a ningún familiar, que no debe de haber nepotismo.

“Entonces, no deja de ser un paso adelante el que se esté aceptando el recuento de los votos, pero hay que ver cómo fue que llegaron esos votos: si fueron votos libres, o fueron votos comprados con mucho dinero que se utilizó en las elecciones en Puebla.

“Es muy raro, rarísimo, que ganen los presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, los senadores, que gane el presidente de la República, pero no gana el Gobernador, lleva esto mensaje; es muy sospechoso, es atípico completamente; de todas formas, yo voy a acatar el fallo del Tribunal, pero tenía que decir todas estas cosas”, comentó.

—¿Hay confianza en las autoridades? –se le preguntó.

—“Se tiene que buscar ahora… si tomó esa decisión el Tribunal, es que estén presentes en el recuento los partidos; que los representantes de los candidatos estén en la revisión del voto por voto y casilla por casilla”, afirmó.

Cuestionado sobre si esta decisión del Tribunal perjudica al exgobernador y actual senador Rafael Moreno Valle, López Obrador dijo: “yo de eso, no opino; creo que le hay hecho mucho daño a México el fraude electoral, la antidemocracia, esta crisis que estamos viviendo de inseguridad, de violencia”.

El presidente electo dijo que “ahora no puedo (acudir a Puebla) porque está indefinido. Es una elección cuestionada, que está por resolverse todavía y no puedo ir en estas circunstancias a Puebla, porque ¿con quién me reúno? No hay toda una definición. Vamos a esperar, a ver qué resulta”.

[email protected]