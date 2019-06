A la par de su arranque formal a nivel nacional y ante el incremento de la incidencia delictiva en la Ciudad de México, este domingo la Guardia Nacional (GN) iniciará tareas en la capital con el despliegue, en una primera etapa, de unos 1,350 elementos en tres alcaldías colindantes con el Estado de México y que registran mayores índices de violencia, adelantó el gobierno federal.

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció tras la firma de un convenio para entregar 1,000 créditos de vivienda a elementos de la Policía Federal, que “en una primera etapa la Guardia Nacional, en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, solamente atenderá tres delegaciones en su parte periférica, colindantes con el Estado de México, que son las delegaciones más densamente pobladas y con mayores índices de violencia”.

Detalló que en cada una de las alcaldías en donde serán desplegados elementos de la Guardia Nacional habrá 450 elementos que vigilarán las zonas limítrofes con el Estado de México, siendo Iztapalapa y Gustavo A. Madero parte de esta operación.

Antes, en conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que, debido al incremento de los delitos como el secuestro, robo y homicidio, la Guardia Nacional entrará en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para lo cual ya hay un plan acordado con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

El primer mandatario reconoció el incremento exponencial de los delitos en la capital del país, aunque atribuyó la responsabilidad a quienes gobernaron la ciudad los últimos 10 años; aseguró que la actual jefa de Gobierno ya tomó la gestión con altos índices de inseguridad y violencia.

Refirió que originalmente se pensó en que la Guardia Nacional vigilaría las zonas limítrofes de la Ciudad de México, pero debido a la inseguridad que se vive, la presencia será en las 16 alcaldías.

El presidente dijo que la Guardia Nacional iniciará operaciones el próximo domingo en 150 coordinaciones en todo el país, con 70,000 elementos que irán aumentando hasta 140,000 en los próximos meses.

López Obrador indicó que a más tardar hoy terminarán los cursos de formación de los primeros elementos de la Guardia, y que ya se tienen listos los protocolos de actuación.

Abandono histórico de las policías

Durante la firma de convenio con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para entregar 1,000 créditos de vivienda a policías federales, Alfonso Durazo acusó un abandono histórico de la Policía Federal, ya que por más de 20 años no se continuó con su proceso de crecimiento y ahora que existe un problema creciente de violencia, y con la insuficiencia de los cuerpos de seguridad para enfrentarlo, es que se planteó la creación de la Guardia Nacional.

“Lamentablemente en algún tramo no recibió (la Policía Federal) el apoyo administrativo, político, profesional y en capacitación, y sufrió un estancamiento que derivó en una incapacidad técnica (...) y hace años que no pasa de 36,000 elementos”.

Mientras que, en el caso de las policías municipales, adelantó que proponen un modelo nacional que permita formar a los integrantes de los cuerpos de seguridad bajo programas académicos y policiales, para que de forma progresiva se pueda mejorar y homologar sus condiciones, junto con las prestaciones laborales.

“De los mejor pagados en el país son los elementos de la Policía Federal, pero hay más de 300,000 elementos de los cuerpos municipales de seguridad que no están en condiciones administrativas dignas. Hay policías en un municipio de Oaxaca que ganan 2,400 pesos al mes, no podemos ser demandantes con un elemento de seguridad que tiene ingresos que no alcanzan para una sobrevivencia económica digna”, consideró.

