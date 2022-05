La inseguridad y violencia que se registra en diversas regiones del país forman parte del problema de falta de médicos especialistas en zonas marginadas y apartadas, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero negó que sea lo primordial que es, insistió, la insuficiencia de profesionales de la salud en México.

“Claro que nos quedamos sin médicos y sin especialistas. Ese es el fondo del asunto.

"Luego viene lo también importante, pero accesorio y también derivado de lo mismo, se desata la violencia y hay regiones donde la gente corre peligro, los profesionales, los médicos y, aunque estén las plazas, como tú lo planteas, no quieren ir. Que es una parte, ¿eh?, la otra, o sea, insisto, es que no hay (médicos) y la otra es que, buscando el bienestar, los profesionales quieren trabajar donde sus hijos puedan ir a la escuela, donde tengan servicios.

“Pero sí hay regiones, me consta, en donde no se podía tener médicos por la inseguridad. Últimamente hemos ido atendiendo este problema’’, respondió a pregunta específica sobre qué opinaba de que hay médicos que aseguran que no quieren ir a las zonas marginadas de Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Veracruz, Estado de México y Ciudad de México, entre otras entidades federativas del país, porque corren riesgos por la inseguridad que allí se registra, no porque no tengan vocación social, como él asegura y que por eso su gobierno contratará médicos cubanos.

Dijo recordar “muy bien” cuando visitó 80 hospitales del IMSS-Bienestar y fue a Buenavista, Michoacán, donde el hospital estaba vacío porque no había quien fuera a trabajar allí.

“Pero también fui a Yucatán (…) y hay tres hospitales del IMSS-Bienestar, y Yucatán es el estado con menos violencia en el país (…) también Campeche, no tiene tanta inseguridad. “Yucatán es un estado, vamos a decir, seguro. Podemos verlo, porque para eso son los datos. Y visité los tres hospitales del IMSS-Bienestar de Yucatán, y está comunicado Yucatán, y en ninguno de los tres había pediatra. Entonces, es una serie de factores”, arguyó.

López Obrador anunció que su gobierno informará todos los martes del tema y que hoy, para empezar, Jorge Alcocer, secretario de Salud, ofrecerá información “sobre la violencia a médicos y a enfermeras y a trabajadores de la salud”.

