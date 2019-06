Adelantar al 21 de marzo del 2021 la consulta popular sobre revocación de mandato, prevista originalmente en la minuta a discusión para empatarla el día en que se realicen las próximas elecciones federales intermedias para renovar la Cámara de Diputados, como propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador en respuesta a la oposición, tampoco gusta al PAN, PRI, MC y PRD en la Cámara de Senadores.

“La propuesta del presidente de hace unos minutos para que la revocación de mandato sea el 21 de marzo del 2021 es INACEPTABLE. Prueba que quiere MANIPULAR las elecciones intermedias. Morena tendría DOBLE campaña. Busca reelegirse. NO pasará. #RevocaciónEsReelección”, publicó Mauricio Kuri González, coordinador de la bancada senatorial de Acción Nacional, vía Twitter.

La discusión y eventual aprobación de la minuta remitida por la Cámara de Diputados, que reforma la Constitución en materia de consulta popular y revocación de mandato, forman parte de la agenda de temas a desahogar durante el segundo periodo de sesiones extraordinarias de la Cámara Alta, que inició y concluirá el próximo viernes.

Miguel Ángel Osorio Chong (PRI) anticipó que su partido no permitirá que se “revierta el avance democrático” en México.

“Antes de la elección del 21 estaríamos en proceso (electoral), no tendría tres años el presidente de la República (en el cargo), y por supuesto que estamos pensando que en ninguna fecha intermedia de un año, porque siempre hay elecciones de gobernador, estatales, municipales, y por eso es que creemos que (la consulta revocatoria) debe de ser a mitad del periodo presidencial y tiene que ser a finales del año, cuando cumple los tres de su periodo”.

El coordinador de la bancada senatorial priista dejó claro que los suyos impedirán que López Obrador pueda intervenir en el siguiente proceso electoral federal intermedio.

Samuel García Sepúlveda (MC) y Miguel Ángel Mancera (PRD) coincidieron, por separado, en que no prosperará la intención de establecer la figura de revocación de mandato tal como quiere el mandatario mexicano.

“El presidente de la República quiere contaminar de nuevo la discusión de la revocación de mandato, establece y acepta que estaría muy mal que fuera el día de la elección 2021, pero de nuevo demuestra desconocimiento, proponiendo que sea el 21 de marzo, ya que es precisamente en esa fecha que ya estamos en campaña electoral y obviamente habría una ayuda a su partido como lo está proponiendo”, precisó el emecista.

Por la mañana, López Obrador propuso al Senado adelantar al 21 de marzo del 2021 el ejercicio de revocación del mandato, y no el 1 de julio como estaba previsto en la iniciativa que presentó al Congreso.

Legisladores federales de oposición han considerado que realizar la consulta de revocación de mandato el 1 de julio, implicaría hacer proselitismo en favor de Morena, dado que la fotografía del presidente aparecería en la boleta.

Sin embargo, el mandatario federal dijo que no actúa como militante ni dirigente de su partido.

“Ellos sostienen que esto tiene un propósito político-electoral y que va a significar sumar simpatías, y que va a favorecer a un partido, al partido al que yo pertenezco (Morena), pero tengo licencia, porque yo ya no estoy actuando como militante, dirigente de un partido, yo tengo la responsabilidad de representar a todos los mexicanos”.

En Palacio Nacional, defendió su propuesta original de que la consulta se lleve a cabo el 1 de julio, porque de esa manera se ahorrarían recursos. Sin embargo, dijo entender que en el Senado se requiere mayoría calificada para aprobar esa figura, por lo que planteó la opción de adelantar el ejercicio.

“Se necesitan dos terceras partes, no es mayoría simple para poder reformar la Constitución y se está debatiendo este asunto en este periodo extraordinario (en el Senado). ¿Qué propongo? A ver si se acepta. Primero, que no se gaste más, que el mismo gasto que se contemple para el 2021, incluya también lo de la consulta para la revocación del mandato y que, si no se acepta hacerla el mismo día de la elección federal, que se adelante sin costo adicional la consulta para la revocación del mandato. Y estuve viendo, estoy proponiendo el 21 de marzo del 2021”.