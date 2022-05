Aunque reconoció que continúan las masacres atribuidas a bandas de las delincuencias, y que el pasado martes fue el día más violento del año con 118 homicidios, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no permitirá un cambio de estrategia en materia de seguridad.

“No vamos a cambiar la estrategia; al contrario, quienes deben de reconocer que se equivocaron y que los errores en política son como crímenes, en el mejor de los casos, son nuestros adversarios”, afirmó.

“Cuando yo dije: Abrazos, no balazos, se rieron, se burlaron, lo siguen haciendo, y puedo demostrar de que esto es lo mejor”, añadió.

López Obrador insistió en que, según sus datos, todos los delitos —incluidos los federales— han decaído. “Nos costó muchísimo detener el incremento en homicidios, la tendencia, lo que he planteado aquí, pero afortunadamente ya hay una disminución, leve, pero ya no continuó el incremento, ya no es la tendencia”, expresó.

El mandatario federal reiteró que el problema de la inseguridad en el país es “complejo, heredado, se abandonó durante mucho tiempo”, lo cual atribuyó nuevamente al expresidente Felipe Calderón y su entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna.

Cuestionado sobre si las masacres ocurridas recientemente, como en Celaya, Guanajuato, donde 11 personas fueron asesinadas, no son motivo para dar un giro en la estrategia, López Obrador indicó que esos asesinatos continúan “pero no es el Estado. Y tratamos de evitarlas, pero hay una gran diferencia, no es el Estado. Imagínense que Calderón tenía a García Luna de secretario de Seguridad”, refirió.

