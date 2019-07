El director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Ricardo Rodríguez, dijo que la investigación que solicitó el presidente Andres Manuel López Obrador para conocer el destino del dinero incautado al empresario Zhenli Ye Gon, fue destinado al Poder Judicial, a la PGR y la Secretaría de Salud; indicó que la casa incautada al empresario en Lomas de Chapultepec será subastada el 10 de agosto con un costo de salida de 95 millones de pesos.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, luego de que la calificadora JP Morgan indicó que es inevitable que México entre en recesión técnica, López Obrador dijo que están "obcecados" y se excitan con eso. “No hay recesión y cada vez está mejor la situación económica”, sostuvo.

López Obrador garantizó que no desaparecerá el Coneval, e incluso ya nombró al nuevo titular. Indicó que sólo habrá cambios para que haya austeridad. Consideró que este tema fue sujeto de manipulación en el manejo informativo.

Sobre la llamada “ley chayote” en Tabasco, López Obrador aseguró que no tiene propósito de acallar las manifestaciones y protestas, sino para evitar actos de extorsión en Pemex. No es, dijo, para reprimir libertades, es para que no haya sobornos y no se “instaure el moche” como forma de gobierno. Afirmó que dicha ley no tiene el propósito de frenar las manifestaciones contra la construcción de la refinería de Dos Bocas, e incluso dijo que en Tabasco no hay oposición al proyecto.

La secretaria de Energía, Rocio Nanhle, informó que en agosto iniciará la construcción de la refinería en Tabasco.

Acerca del corte de internet en la UNAM, debido a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene detenido un contrato, el Presidente aseguró que hay un intéreses detrás de la empresa que brindaba ese servicio, pues también tiene un contrato que actualmente está sujeto a renegociación por concepto de operación de gasoducto. Grupo Carso podría ser la empresa a la que se refería López Obrador, debido a que además del servicio de internet también tiene un contrato con la CFE, y actualmente participa en dicha renegociación.