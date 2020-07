El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó reanudar los procesos comiciales de Coahuila e Hidalgo y que se realicen el próximo 18 de octubre.

El Instituto aseguró que se mantendrá atento de las recomendaciones de las autoridades de Salud sobre la pandemia por Covid-19.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, aseveró que el INE acatará las disposiciones de la Secretaría de Salud, y en caso de que se determine confinamiento total, el organismo autónomo respetará las órdenes.

“En diversos foros nacionales e internacionales hemos concluido que la protección del derecho a la salud no debe y no puede implicar la suspensión de los derechos políticos ni la interrupción de la democracia. México es uno de los países en los que se ha decidido no aplicar medidas restrictivas para obligar el confinamiento, y no debe ser el país en donde se suspendan los derechos políticos por la crisis de salud”, apuntó.

Durante la discusión, tanto Morena como el Partido Verde Ecologista de México consideraron que se debe tener un aval por parte del Consejo General de Salubridad para dar luz verde a los comicios.

“De pronto pareciera que se trata... (de) una decisión unilateral, sin coordinarse con otra autoridad. Comprendemos y entendemos que no son sencillos y tampoco estamos buscando una crisis constitucional, ni buscamos sacar provecho político, pero no somos expertos epidemiológicos”, expresó el representante de Morena ante el INE, el diputado Alejandro Viedma.

En su intervención, el consejero Ciro Murayama indicó que se deberán cumplir las medidas de seguridad sanitaria para las elecciones y resaltó que no es necesario preguntarle al Consejo de Salubridad General si se deben reactivar los comicios.

Por su parte, el consejero Roberto Ruiz Saldaña, presidente de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales, expuso que el INE prepara un protocolo sanitario.

“Estaríamos contando ya con un protocolo de atención sanitaria y protección a la salud, incluso para la jornada electoral misma”, dijo.

Ambas elecciones estaban previstas para el 7 de junio. Sin embargo, por la pandemia fueron suspendidas de manera temporal. En Hidalgo, se renovarán 84 ayuntamientos y en Coahuila 16 diputaciones de mayoría relativa y nueve de representación proporcional.

