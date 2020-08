De visita por Baja California Sur, el presidente, Andrés Manuel López Obrador dijo que será a finales de año cuando prevén que se recupere la normalidad en el sector turismo, tras las afectaciones por el coronavirus. Aunque en septiembre habría un avance, apuntó.

En el marco de las declaraciones del gobernador Carlos Mendoza de que en la entidad ya hay una reapertura de 25% de la industria del turismo, el Ejecutivo federal aseguró que se tocó fondo, pero ya hay una recuperación.

Recordó que los pronósticos eran que por Covid-19 se perderían más de un millón de empleos en la economía formal, pero defendió que no se llegará a esa cifra. Hubo despidos por el orden de 550,000 plazas en abril; 340,000 en mayo; 82,000 en junio; y 3,000 en julio; y, en contraparte, hasta el miércoles había una recuperación de 10,000 nuevos empleos, detalló.

No desaparece Cofepris

Insistió en la defensa del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, al indicar que el país no ha sido tan golpeado por la pandemia aun cuando le afectan enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad.

Reiteró que hay países con mayor número de fallecimientos y que aquí no hubo saturación de hospitales. Si no estuviera López-Gatell no habría información y habría caos, puntualizó.

Cuestionado si desaparecería la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el presidente dijo que no, ni tampoco que asumirá sus funciones la Secretaría de Salud.

"No, la Cofepris continúa, es muy importante; (es) la encargada de comprobar sobre la calidad de los medicamentos, de los equipos médicos, es fundamental la Cofepris", declaró.