El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, reconoció como exitosas las estrategias implementadas en países de Asia donde lograron en tan sólo 12 días controlar la epidemia del coronavirus. Admitió que a México le ha tomado 123 días.

Sin embargo, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario aseveró que desde el inicio de la pandemia en México, las autoridades federales de salud idearon que la epidemia fuera prolongada para evitar la saturación de los hospitales.

“Cuando tenemos un epidemia lenta, lenta, lenta, que fue el objetivo que trazamos en México, logramos tener menor cantidad de personas (contagiadas) por día, con lo cual no se saturan los hospitales, pero eso no quiere decir que desaparezca la epidemia, sino que se logra diferir el riesgo, que quiere decir que en lugar de que todo el mundo esté en riesgo al mismo tiempo, se va organizando la epidemia y se puede controlar de una manera más efectiva. Y el objetivo de eso es evitar las muertes evitables; lamentablemente hay una parte de los casos graves que fallecen, pero eso no es evitable en la medida que es una pandemia”, sostuvo.

Argumentó que la epidemia lenta funciona con acciones de contención y mitigación: analizar los casos; ponerlos en resguardo domiciliario e identificar a sus contactos.

Sostuvo que en marzo en México, “ya no se podía identificar quién contagió”, y destacó que “obstinarse en que solo ocurra esa intervención no tiene sentido, y se requiere implantar medidas masivas que como en el caso de México 80 millones de personas estén fuera de la vía pública y no contagien”.

López-Gatell presentó la comparación de la epidemia en México con países de Europa, Asia y América Latina.

Destacó que España tuvo 166 casos de contagios por cada millón de habitantes; Francia 67; Italia 92 y México 55.

Apuntó que a España le tomó 26 días llegar a su primer acmé (pico de contagios); a Francia 28 días; a Italia 32 y a México 123 días.

Mencionó que en el continente asiático, Corea del Sur y Japón sólo requirieron de 12 y 16 días, respectivamente para controlar la epidemia; “muy exitosa esta intervención”, reconoció.

Añadió que a Singapur le tomó 55 días lograr ese objetivo.

Refirió que Corea del Sur registró 11 casos de contagios por cada millón de habitantes; Japón cuatro; Singapur 175 y México 55.

En el caso de América Latina, puntualizó que Estados Unidos registra 96 casos de contagios por cada millón habitantes; Canadá 52; Perú 202; Brasil 222; Uruguay 9 y México 55.

