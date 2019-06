A través de la comandancia de la 21 Zona Militar, la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) lanzó la convocatoria para ingresar a la Guardia Nacional.

El llamado es para hombres y mujeres de 18 a 29 años, y los interesados deberán de presentarse en un horario de 8:00 a 13:00 horas del día, en las instalaciones del 12/o. Batallón de Infantería, ubicado en Av. Acueducto S/N. Vasco de Quiroga, Morelia, Mich., donde se les brindará la información necesaria para su incorporación.

Entre los requisitos que deberán cubrir se encuentran:

Ser mexicano de nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad

Soltero

Tener buena salud física y mental

No tener antecedentes penales

Estatura mínima de 1.63 metros para personal masculino y 1.55 metros para personal femenino

Además, contar con un índice de masa corporal menor a 28%, así como no presentar perforaciones, aclarando que no es impedimento contar con tatuajes, siempre y cuando tengan una dimensión no mayor a 10×10 cm y no sean visibles al usar el uniforme.

La convocatoria detalla que al causar alta tendrán como beneficios servicio médico integral; fondo de trabajo; seguro de vida; salario de acuerdo a la jerarquía; fondo de vivienda, vestuario y equipo, crédito hipotecario, alojamiento y alimentación, entre otros.