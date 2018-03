El magnate republicano, Donald Trump, juró este viernes 20 de enero en Washington DC, como el presidente número 45 de los Estados Unidos, el cual ejercerá sus funciones hasta enero del 2021. El ahora presidente de Estados Unidos, asumió el cargo rodeado de su familia; la primera dama, Melania Trump, sus hijos Donald Jr., Ivanka, Eric, Tiffany y Barron William.

El Economista, de la mano de GBMhomebroker, realizó una cobertura especial llamada Un mundo diferente , en la que participaron haciendo un análisis en vivo desde Facebook, Iván Barona (director de GBMhomebroker), Fausto Pretelin (editor de la sección Internacional de El Economista) y desde Davos, Suiza, Luis Miguel González, director editorial del Economista.

Por medio de una transmisión en vivo desde Facebook, los tres expertos hicieron comentarios sobre el discurso de Trump, haciendo un análisis de los posibles escenarios y actualizaciones sobre política internacional, comercio exterior y las primeras reacciones de los mercados tras el esperado discurso de Trump. A través de Facebook Live respondieron las preguntas de los seguidores de El Economista y GBMhomebroker.

La transmisión incluyó el discurso de Donald Trump, mismo que generó reacciones negativas en los seguidores, y el juramento del presidente de Estados Unidos, frente al juez John G. Roberts, en donde Trump proclamó una nueva era para el país que empieza desde ahora , con la frase Estados Unidos primero .

El Facebook Live, que tuvo una duración de 1 hora con 32 minutos, registró 10,423 reproducciones, 46 % desde la Ciudad de México y en su mayoría, personas entre 25 y 34 años de edad.

En discursos previos, Donald Trump se dedicó a atacar a México, lo cual generó grandes dudas entre los usuarios de redes sociales, así como en los mercados, sobre cuál sería el destino del país después de que el magnate ocupara la silla presidencial. Iván Barona y Fausto Pretelin respondieron a los usuarios durante la transmisión en vivo, generando 60 comentarios y 141 reacciones.

Las reacciones registradas en vivo se distribuyeron en 95 me gusta , 26 me enfurece (principalmente durante el discurso del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump), 9 me encanta , 5 me divierte , 5 me entristece y 5 me sorprende , reflejando el estado anímico de los usuarios de Facebook, quienes expresaron incertidumbre, enojo por las declaraciones del nuevo presidente de Estados Unidos e interés por la opinión de los expertos.