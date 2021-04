El candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, David Moneral, fue expuesto en un video difundido en redes sociales en el cual toca de forma inapropiada a Rocío Moreno, candidata del mismo partido para la presidencia municipal de Juchipila.

Ante esta polémica, ambos candidatos morenistas desmintieron el hecho.

La candidata Rocío Moreno dijo a través de un video publicado en Facebook que: “acabo de ver un video circulando en redes sociales en donde se daña mi integridad y la del licenciado David Monreal, no voy a permitir que me utilicen, no voy a permitir que nuevamente dañen el movimiento. El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado. Basta de calumnias, basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes, la cuarta transformación va a llegar a Juchipila, donde el PRI y el PAN lo tienen abandonado. ¡Vamos a ganar!”.

A su vez, el candidato David Monreal, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, señaló que las imágenes difundidas en el video son mentira y aseguró que “en todo caso pudo haber sido un roce involuntario”.

El video mencionado que tiene una duración de apenas 5 segundos, se grabó este martes durante un recorrido que realizó David Monreal por Juchipila.

Hoy es el gran día! en el que recibiremos los Juchipilenses a nuestro próximo Gobernador David Monreal Ávila, los... Publicado por Rocio Moreno en Martes, 20 de abril de 2021

En otras publicaciones, la candidata y también educadora graduada de la Escuela Normal Amado Nervo, en Zacatecas agradeció el apoyo que le han brindado sus seguidores “en estos momentos”.

AMLO desestima el escándalo

Durante la conferencia de matutina de este 21 de abril, se le cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre dicha grabación, a lo que el mandatario respondió que “no vio el video” y aseguró que “no es prudente opinar sobre estos casos porque estamos en plena temporada electoral. Hay muchos cuestionamientos en todos lados, acusaciones, dimes y diretes, esto no es raro, esto es así y no sólo en México, en cualquier país del mundo donde hay elecciones”, dijo.

En esta contienda rumbo a las elecciones del 6 de junio, otros candidatos han sido señalados por agresiones sexuales, tal como es el caso de Félix Salgado Macedonio, a quien le retiraron la candidatura al gobierno del estado de Guerrero, al cual se le acusa de al menos 5 agresiones contra mujeres.