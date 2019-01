Ante lo complicada que se prevé será la relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores, la tarea del Senado de la República es ponerse las pilas para defender el pacto federal, planteó Samuel García Sepúlveda.

El presidente de la Comisión de Federalismo refirió que el Senado está para defender la soberanía y facultades de los estados, pues sino, no tendría razón de ser.

“El Senado es el órgano máximo del federalismo, por eso es muy importante que nos pongamos las pilas para cuidar el pacto federal”.

En ese sentido, manifestó su preocupación por la tendencia centralista de la política del presidente López Obrador.

En entrevista, expuso que las reformas que ha presentado el hoy presidente de México, y su partido, Morena, son completamente antifederalistas, y lo que buscan es centralizar el poder.

“Es un retroceso, porque la tendencia a nivel internacional se está enfocando en empoderar lo local y lo regional, porque se ha comprobado que cuando se está empoderando a los municipios y los estados, el país crece más rápido. La lógica es simple, si uno pretende desde la federación controlar y cambiara tantas regiones, caes en parálisis”.

Indicó que si bien, hay gobernadores que han sido corruptos, no por ello a todos se les deben quitar recursos y facultades, y ése es justo el reclamo de los mandatarios estatales.

El legislador de Nuevo León sostuvo que a pesar del difícil escenario que se dibuja para el pacto federal, aún se cuenta con una herramienta para protegerlo: el Poder Judicial.

La herramienta más clara que tenemos para proteger al federalismo, es el Poder Judicial. Si el Poder Judicial resuelve conforme a la Constitución, muchas figuras propuestas por Andrés Manuel López Obrador se van a caer porque violan la división de poderes, por ejemplo, la Guardia Nacional y los superdelegados.

Asimismo, refirió que los partidos minoritarios, los legisladores federales y locales, así como los gobernadores cuentan con el recurso de acción de inconstitucionalidad que podrán presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para frenar los actos de centralismo.

Abundó que si el Poder Judicial hace valer la Constitución, muchas de las propuestas del presidente López Obrador podrían tener revés, como la figura de los superdelegados que ya está en funciones.

Los gobernadores, dijo, también podrán pelear que AMLO no les invada sus facultades constitucionales. Creo que tienen muchas armas para que lo ganen en la Corte y mínimo ponerles un candado, que si esos superdelegados quieren ser candidatos no puedan participar en una elección a algún cargo popular.

Sin embargo, consideró que es peligroso que el Ejecutivo también quiera ejercer control sobre el Poder Judicial, pues así, dijo, lo deja ver la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que establece que ningún funcionario podrá percibir un salario mayor al del presidente, es decir, 108,000 pesos mensuales. Con esta ley, dijo, buscan presionar a los juzgadores para que estén a modo del presidente.

Necesitamos una convención hacendaria

Samuel García enfatizó que el presupuesto para este año también tiene indicios de ser centralista, y puso como ejemplo a Nuevo León el cual, dijo aportará al país 300,000 millones de pesos y el presidente de la Repúblicao propuso regresarle únicamente 75,000 millones.

El federalismo fiscal parte de la premisa del trato justo, entonces si hay estados como Nuevo León que de cada peso que pone le regresan 25 centavos, claramente es un presupuesto centralizado, donde el presidente desde una oficina en la Ciudad de México va a querer dominar todos los temas y mandar migajas a las entidades federativas.

En ese sentido se pronunció por impulsar una Cuarta Convención Hacendaria para recomponer la redistribución de recursos a los estados y municipios, pues dijo que México aún opera con una ley de coordinación fiscal con los criterios de 1945, en la que se establece que el presidente se lleva todo y solamente 20% es para los estados.

Si hoy el ISR, el IVA, el IEPS, el comercio exterior y todos los productos del petróleo se los lleva el centro, es decir, el centro controla 97% del dinero, somos una República federal hechiza, porque en los hechos somos más central que países como Chile.

Adelantó que este año buscará diálogos y reuniones con gobernadores a fin de que puedan impulsar esta cuarta convención hacendaria.

Los focos del tema

—¿Cómo ve el escenario para la relación entre el presidente de la República y los gobernadores?

Realmente veo una relación complicada porque los actos, iniciativas y el presupuesto que ha presentado Morena son evidentemente centralistas.

—En primer lugar las reformas que han venido presentando ahorita que controlan ambas cámaras, son completamente centralistas y antifederalistas, por ejemplo, el tema de los superdelegados, los consejos presidenciables de la Guardia Nacional, en las reformas constitucionales, de las leyes generales, todo eso busca centralizar el poder en una persona. También, hay otras acciones que buscan un poder ejecutivo raspando la división de poderes.

—Como presidente de la Comisión de Federalismo del Senado, ¿se ha reunido con los gobernadores?

El llamado de los gobernadores es muy claro: Justos no pueden pagar por pecadores. No puede Andrés Manuel, alegando que todos los gobernadores son muy corruptos, ya no quererles dar dinero ni respetar sus tareas. Quien fue corrupto, ve y castígalo como Duarte, pero no quieras meterlos a todos en el mismo costal de que todos son malos, porque ése es el argumento perfecto para centralizar.

