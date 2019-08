Tras la denuncia pública realizada por la reportera michoacana, Mitzi Yanet Torres Quintero, quien acusó agresiones físicas y psicológicas por parte de autoridades municipales cuando reportaba un intento de violación, la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana de Morelia informó que cesó temporalmente a tres elementos implicados en el caso.

Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó las violaciones cometidas por las mujeres policías, así como la conducta de la juez y el médico legista, por lo cual requirió a la Secretaría de Gobierno y a la Fiscalía General de Michoacán implementar medidas cautelares para salvaguardar la vida e integridad de la comunicadora y su familia.

“Para este organismo constitucional autónomo resultan inadmisibles todas las agresiones contra las mujeres en México, y en el caso de las mujeres periodistas, se ven expuestas a distintos riesgos por su labor y enfrentan violencia institucional y revictimización cuando acuden a denunciar agresiones”, expresó el organismo.

La autoridad local, a través de la comisionada de Seguridad de Morelia, Julisa Suárez Bucio, informó que ordenó a la Dirección de Asuntos Internos abrir por oficio un procedimiento administrativo de responsabilidad, a fin de que se investiguen los hechos y se apliquen las sanciones contra los funcionarios públicos en caso de que se confirme su responsabilidad.

“Este jueves, tres agentes de la policía de Morelia que participaron en el aseguramiento fueron separadas de sus funciones operativas, en tanto se concluya las investigaciones correspondientes”, informó.

Agregó que la Dirección Jurídica de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana ha aportado a la Fiscalía General de Justicia elementos probatorios sobre la detención de Mitzi Torres, su traslado, ingreso y resguardo en el Centro Municipal de Detención, la audiencia con el juez cívico y su salida de las instalaciones.

La denuncia

El pasado miércoles, la organización Periodistas Desplazados México difundió un video en el que la reportera Mitzi Yanet Torres, quien presentaba lesiones en rostro, explicaba que el pasado 20 de agosto fue víctima de un intento de violación y al solicitar apoyo de la policía municipal, las uniformadas que arribaron al lugar en lugar de auxiliarla la detuvieron y golpearon.

De acuerdo con lo relatado por la periodista de Morelia, al momento de explicarles que se desempeñaba como reportera, las uniformadas la golpearon en el rostro y la agredieron psicológicamente, además de cuestionar su vestimenta.

“Al momento de indicarles que yo era periodista se inició en mi contra un maltrato físico y psicológico diciéndome que me creía muy influyente, pero que no me iba a servir”, dijo en el video.

Posteriormente, la reportera fue trasladada a los separos, en donde nuevamente recibió burlas por parte de las autoridades debido a su profesión, además de que no tuvo acceso a una audiencia inmediata para su defensa.

Agregó que durante su revisión médica, el encargado no quiso legitimar los golpes visibles y cuando la juez escuchó su testimonio, a pesar de tener lesiones en el rostro, indicó que la reportera no tenía rastros de violencia porque el médico legista no los legitimó.

Finalmente, expresó, las autoridades asentaron que la comunicadora no tenía lesiones y “le hicieron el favor” de dejarla libre antes de cumplir con las 24 horas de arresto, imponiéndole sanciones comunitarias.

“Yo quiero destacar esto en mi calidad de mujer y de periodista porque fui agredida como mujer, pero también por el hecho de dedicarme a ser reportera, la saña con la que se me trató por parte de las policías, que eran dos mujeres, fue por el hecho de ser reportera y sentirme influyente de acuerdo con su opinión (...) Hago este video porque tengo miedo de las represalias que puedan haber por parte de estas personas”.