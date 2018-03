El PRD en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para facilitar a ciudadanos de ascendencia mexicana nacidos en Estados Unidos acceder fácilmente a la doble nacionalidad en caso de que deseen regresar a nuestro país frente al endurecimiento de la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump.

En tribuna, el diputado perredista Agustín Basave presentó la iniciativa de reforma a los artículos 17 y 19 de la Ley de Nacionalidad, la cual fue turnada a la Comisión de Gobernación para su análisis.

Agustín Basave explicó que para acceder a la nacionalidad mexicana, a un extranjero se le obliga a que firme una carta renunciando a su nacionalidad del país de origen, a pesar de que la nacionalidad es irrenunciable en la mayoría de los países del orbe.

En la era Trump es importante facilitar que los ciudadanos estadounidenses, por ejemplo de tercera generación, de origen mexicano, vengan a obtener su nacionalidad mexicana sin perder la estadounidense, y muchos de ellos, yo he platicado con varios, no lo hace porque dicen: me van a hacer firmar una carta en donde yo renuncio a mi nacionalidad estadounidense , comentó.

Añadió que lo que necesitamos en estos momentos en México es lo contrario, es atraer a que tengan doble nacionalidad los mexicoamericanos, que tengan también la nacionalidad mexicana y también algunos otros ciudadanos .

El legislador afirmó que queremos facilitar a los ciudadanos estadounidenses que por cualquier razón, sea por razones de herencia de sangre, sea por razones de afinidad cultural, quieran y puedan tener también la nacionalidad mexicana .

Cabe destacar que otros diputados como Paola Gálico Félix Díaz (PVEM); Juan Alberto Blanco Zaldívar y Alejandra Reynoso (PAN); Mirza Flores Gómez (Movimiento Ciudadano) y el diputado independiente Manuel Jesús Clouthier, suscribieron la iniciativa.

Presentarán punto de acuerdo para Cuarto de Junto

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Verde Ecologista de México (PVEM) dieron a conocer que presentarán un punto de acuerdo para solicitar al poder Ejecutivo el establecimiento de un Cuarto de Junto Parlamentario, para acompañar el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN).

Por tratarse de un asunto de evidente interés nacional, las diversas fuerzas políticas, empresariales y sociales del país hemos expresado respaldo al presidente de la República, para que en caso de que las renegociaciones se encuentren en una situación de desventaja al no lograr mayores beneficios tal como podría potencializar verdaderamente el crecimiento económico de México, nosotros pudiéramos estar cerca y analizar su modificación o incluso abandonar el acuerdo , dijo Gabriela Cueva, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.

La legisladora expuso que luego del anuncio de las secretarías de Relaciones Exteriores y Economía sobre el inicio de un proceso de consulta con el sector privado y demás actores en relación al TLCAN, consideró que el Senado no puede permanecer únicamente como un observador pasivo .

El Senado de acuerdo con nuestra Constitución es la Cámara encargada del análisis de la política exterior pero también de la ratificación de los tratados internacionales , recordó.

