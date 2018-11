La futura secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, promueve reformas a la Constitución para que la jurisprudencia del Poder Judicial aplique a la materia tributaria, lo que hoy está prohibido.

De acuerdo con la iniciativa de cambios a los artículos 84 y 107 de la Constitución, es indispensable atender una problemática que se observa en materia tributaria respecto de la salvaguarda de la supremacía constitucional, que consiste en una justicia constitucional selectiva ya que el diseño actual permite que en esa materia existan y se apliquen normas transgresoras de la propia Carta Magna.

Para corregir el problema, la senadora del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) plantea la declaratoria general de inconstitucionalidad en materia tributaria y la obligatoriedad de la jurisprudencia para la autoridad administrativa.

En la exposición de motivos del proyecto se refiere que la recaudación no es objetivo ni razón suficiente para tolerar la existencia de dispositivos normativos que violan la Constitución.

Lo que pretende la enmienda es proteger la supremacía constitucional y los derechos fundamentales de los gobernados, así como acabar con el indeseable fenómeno de la justicia constitucional selectiva en materia tributaria, y proveer de herramientas para eliminar disposiciones fiscales que transgreden la ley máxima y, al final, salvaguardar la existencia de un sistema tributario justo.

“Este último aspecto es de suma relevancia en virtud de que nuevos estudios de psicología económica aplicada a la materia tributaria revelan que la percepción de un sistema tributario justo es uno de los principales incentivos que tienen los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales. Por el contrario, cuando la población tiene la idea generalizada de que el sistema tributario es injusto es más propensa a incumplir con sus obligaciones fiscales, a realizar planeaciones fiscales agresivas y en última instancia a incurrir en prácticas de elusión y evasión fiscal”.

De acuerdo con la promovente, a la fecha el Artículo 107 de la Constitución permite que contribuyentes que no tienen acceso a un abogado o que simplemente no tienen los recursos para cuestionar ante la justicia federal paguen impuestos que no se ajustan a sus derechos fundamentales.

“Se considera pertinente que la jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de normas también sea obligatoria para la autoridad administrativa”.