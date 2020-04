El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no habrá aumento de salario para altos funcionarios públicos, a fin de hacer frente a la crisis económica que se avecina por el Covid-19.

“Vamos a hacer un esfuerzo los altos funcionarios públicos, se van a reducir los sueldos en términos reales, no van a crecer, se congelan, es decir, no hay aumento, lo que se estaba considerando para este año no hay aumento, sólo para los altos funcionarios públicos y de manera proporcional, va a ganar menos el presidente y así hacia abajo”, anunció en Palacio Nacional.

Explicó que ésta es parte de las medidas que se van a aplicar para “apretarnos el cinturón nosotros”, porque a los trabajadores que ganan menos de 30,000 o 20,000 pesos no aplicará, “estamos hablando de los que estamos arriba, es una de las medidas que se va a llevar a cabo y otras más”.

Aseguró que el próximo domingo será cuando presente más acciones, como parte de un plan de reactivación e impulso a la actividad económica.

Además, el mandatario hizo un llamado a los partidos políticos para que entreguen la mitad de los recursos que reciben, o lo que ellos consideren, con la intención de ayudar entre todos.

“No le podemos sacar dinero de la bolsa al pueblo, al contrario, hay que darle al pueblo (...) Ojalá y todos ayudemos. La justicia es darle más al que tiene menos y no puede haber trato igual entre desiguales”.

Por otro lado, el mandatario reiteró su llamado a las empresas para que envíen a casa a sus empleados con goce de sueldo, y confió en que lo hagan en solidaridad y que no litiguen en tribunales.

“Es una cuestión de interpretación. En una reforma que se hizo a la Ley Federal del Trabajo, se estableció que en casos de emergencia sanitaria se puede pagar salario mínimo durante un mes, pero hay en la misma Ley Federal del Trabajo una norma que establece que es el salario completo”, explicó López Obrador.

Añadió que por tal motivo se va a dar información, apoyo y asesoría; “pero el llamado no es al litigio, el llamado es a la solidaridad verdadera, auténtica”.

El Ejecutivo sostuvo que con el apoyo de la Iniciativa Privada “vamos a salir adelante”, al asegurar que su gobierno ya atiende al otro sector de la población: los que no trabajan en el sector formal.

[email protected]