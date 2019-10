El vocero de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, informó que la Policía de Investigación detuvo a un exfuncionario de la Junta General de Administración del Gobierno de la Ciudad de México, acusado de un desfalco por casi tres millones de pesos.

En rueda de prensa, informó que de acuerdo con la carpeta de investigación, el 26 de julio del 2017 el gobierno federal depositó a la Secretaría de Finanzas de la capital del país un monto superior a los tres millones de pesos.

La Contraloría de la Ciudad de México encontró irregularidades en dicha junta, en la que todas las operaciones, como contrataciones y pagos eran avaladas por el imputado, quien se desempeñaba como subsecretario de egresos de la Junta de la Dirección General de Administración del Gobierno de la Ciudad de México.

Agentes de Investigación cumplieron el mandato judicial, por lo que el exfuncionario fue detenido en la alcaldía Gustavo A. Madero y trasladado ante el juez del Sistema Penal Acusatorio en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México para determinar su situación jurídica.

Al detenido se le acusa de la comisión de delito cometido por servidores públicos en agravio de la hacienda pública de la Ciudad de México.

Al respecto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su administración no será tapadera de nadie.

En entrevista en Tláhuac, Sheinbaum Pardo aseguró que ese personaje es uno de una serie de exfuncionarios de esa y otras dependencias que son parte de las carpetas de investigación abiertas por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) local.

"Como yo lo he dicho, no vamos a ser tapadera de nadie, me da gusto que la Procuraduría siga avanzando en las investigaciones y que vaya dando resultados porque se cometieron muchas irregularidades", dijo Sheinbaum.

kg