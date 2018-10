El representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Jan Jarab, afirmó que México padece una crisis de derechos fundamentales generalizada.

Por ello, recomendó a la comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados de la nueva Legislatura trabajar en torno a ejes que van desde retirar la prisión preventiva, hasta crear una Fiscalía de la República autónoma en los siguientes meses.

“Primero, emitir un marco regulatorio uniforme sobre el uso legítimo de la fuerza acorde con los estándares internacionales; crear un registro de detención único a nivel nacional que permita documentar de manera independiente y certera toda privación de libertad.

“Derogar la figura de prisión preventiva oficiosa, en todo caso de prisión preventiva, debe ser el juez en un Estado de Derecho quien decide bajo criterios relevantes para el caso concreto si se merece prisión preventiva, no debe ser automático por el delito que se le imputa al procesado”, expresó el representante de la ONU.

Aunado a ello, Jarab llamó a los diputados a que amplíen las facultades que tiene la Corte Internacional Penal sobre México, entre otros rubros.

La agenda “aspira a colocar sobre la mesa algunas de las temáticas en las que nos gustaría acompañar a esta Legislatura”, aseveró.

En su participación en el marco de la instalación de la comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados este miércoles, el representante de derechos humanos en el país por la ONU refirió que la procuración e investigación de los derechos fundamentales en México son un pendiente.

“La violencia generalizada, la impunidad crónica, la discriminación estructural, la marginación y la pobreza son parte de un entorno complejo que amerita que todas las autoridades desplieguen su encomienda pública con una visión de cambio”, aseveró Jarab.

Ante esta situación, el representante de la ONU-DH indicó que la comisión de derechos humanos de la Cámara Baja está llamada a ser un actor principal en la procuración de derechos humanos en México.

En este sentido, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, quien también asistió a la instalación de la comisión, aseveró en entrevista que la violencia e inseguridad en México, aunado de la corrupción y la impunidad son causantes de la violación de derechos humanos.

“Necesitamos cumplir la ley todos, desde luego los servidores públicos, pero también la sociedad, tenemos que tener una cultura de la legalidad, si no entendemos qué es lo que nos permite convivir en sociedad por lo menos por el temor a la norma, pero resulta que no hay temor porque no se cumple la norma”, aseguró.

Ante la pregunta expresa sobre si la violencia generalizada y la crisis en procuración de derechos fundamentales son herencia del actual gobierno federal, González Pérez dijo que la situación que atraviesa el país es resultado de años de inacción.

En tanto que en el tema de la autonomía de la próxima Fiscalía de la República, dijo que se ha avanzado aunque aún faltan garantías de independencia en las 32 entidades del país.

“Debo decirles que ahorita hay 13 fiscalías en 13 estados de la República que se dicen autónomas de nombre, nada más de nombre, porque no cambió nada, y lo importante no solamente es que se nombre al fiscal y que éste sea autónomo, sino que se cambien los modelos de procuración de justicia. Me parece que se tiene que reestructurar”, indicó.