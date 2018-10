El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que su equipo de transición revisa actualmente los 110 contratos de las rondas petroleras, pues dijo estar seguro de que desde la reforma energética no se ha extraído un solo barril de petróleo. Afirmó que mientras no se vean los resultados de dichos contratos, sólo Pemex intervendrá en el sector, aunque se respetarán los acuerdos vigentes con particulares.

“Se están revisando, lo que sí puedo decirles, sin temor a equivocarme, es que desde la reforma energética a la fecha con esos contratos no se ha extraído ni un solo barril de petróleo. Hasta ahora, no ha dado resultados, pero todavía hay que esperar, no es decir: no sirvió, fue un fracaso”.

En particular, Obrador dijo tener conocimiento de un contrato que se otorgó a la empresa Repsol en la Cuenca de Burgos. “No sacaron nada, fue un contrato que dieron a Repsol de España, costó carísimo, se invirtió muchísimo dinero de todos los mexicanos, y no se produjo gas, hicieron su agosto, pero no ganó la nación. Ya no van a haber esos jugosos negocios para unos, y malos resultados para la nación”, refirió.

En conferencia de prensa luego de su reunión en Ciudad Victoria con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, López Obrador reiteró que se respetarán los contratos vigentes entregados en las rondas de licitación, pero no habrá nuevos hasta que se vean los resultados de los 110 convenios.

“Ya no hay hasta que se vean los resultados, porque de servir… cuando se aprueba la reforma energética se dice que íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios de petróleo para este año, y estamos produciendo sólo 1 millón 800,000 barriles; de la reforma energética a nuestro días se han perdido 1 millón 200,000 barriles de petróleo, ha disminuido la producción, no llegó la inversión extranjera como se pensaba; no se aumentó la producción, por eso estamos evaluando, queremos resultados, ese no es un asunto ideológico, político, es juicio práctico, si funciona lo que hicieron, adelante, si no, tiene que entrar Pemex como va a ser, tiene que intervenir Pemex, vamos a intervenir para que se siga extrayendo petróleo, porque no se puede permitir que siga cayendo la producción, pondría en riesgo, y vamos a rehabilitar las refinerías, la de Madero va a ser rehabilitada, se van a destinar más de 4,000 millones de pesos el año próximo con ese propósito, entonces, vamos a esperar a que los 100 contratos que se entregaron, den resultado. He hablado de esto con las empresas, y ellos han aceptado el reto, el desafío de que bajaran resultados, entonces, vamos a esperar para que empiecen a producir”, comentó.

Es invitación a no usar fracking, refiere

El futuro mandatario insistió en que durante su gestión no se promoverá el uso de fracking (fractura hidráulica) para la extracción de gas y petróleo. Sin embargo, dijo que será una invitación a las empresas, no una obligación.

“Acerca del fracking, nosotros hemos dicho que hay maneras de extraer petróleo, gas, sin el uso de esa técnica, ya lo expresamos. No va a ser falta, es que la mayor parte de la actividad en el sector energético, lo que tiene que ver con extracción de petróleo y de gas va a estar a cargo de Pemex, es una invitación nada más a las empresas para que no utilicen ese método de extracción de petróleo y de gas”, refirió.

