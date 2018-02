Armando Ríos Piter y Jaime Rodríguez Calderón determinaron tener más encuentros para buscar construir, junto con otros contendientes, una plataforma común independiente para la elección.

Este miércoles, por invitación de Ríos Piter, en aproximadamente 45 minutos, los aspirantes dialogaron en un hotel de la Ciudad de México sobre la recaudación de los apoyos ciudadanos que les solicita el INE para tener su registro así como la propuesta de crear un movimiento nacional independiente después del 19 de febrero, fecha en que termina el plazo de firmas.

“Como lo habíamos dialogado, nos interesa trabajar en torno a una plataforma común y seguiremos dialogando, fue una buena charla, seguimos avanzando (...) todavía hacia el 19 de febrero seguiremos trabajando en la parte de las firmas, estamos con la intención de hacer una gran convocatoria nacional”, dijo el senador con licencia al salir del hotel.

Reiteró que la intención de tener una plataforma común les permitiría tener una claridad frente a partidos políticos, que —dijo— se tienen que mandar a “rehabilitación”.

“Necesitamos proyectar una gran visión de que los independientes no son unos cuantos, hay un gran movimiento a nivel nacional que está con la intención de irrumpir en el proceso electoral y ésa es la visión que compartimos (con el Bronco)”, dijo.

A pregunta expresa de por qué no se invitó a la también aspirante a la Presidencia, Margarita Zavala, recordó que sería después del 19 de febrero, la fecha límite para recabar apoyos ciudadanos.

Por su parte, Rodríguez Calderón negó que en la reunión se hubiera discutido el tema de la candidatura única; sin embargo, previó que pueda concretarse nuevamente un diálogo donde esté invitada María de Jesús Patricio Martínez Marichuy, Pedro Ferriz de Con y Margarita Zavala.

¿Por qué no discutieron el tema de la candidatura única independiente?, se le cuestionó: “Porque no queremos tocarlo (...) Yo dije que iba a ver a Armando Ríos Piter y que iba a platicar con Margarita. No me interesa decirles a ustedes (prensa) lo que nosotros acordamos”, refutó.

