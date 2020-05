Las reconversiones hospitalarias realizadas para enfrentar la pandemia del coronavirus no se desmantelarán y seguirán “hasta que se pueda reconocer con claridad cuál es el patrón de ocurrencia de Influenza y de Covid-19”, informó Hugo López-Gatell.

El subsecretario de Salud explicó que no se puede garantizar, porque no hay una predicción formal en el mundo al respecto, pero que “es probable” que en octubre, además de la Influenza, haya Covid.

Además de todas las razones económicas y sociales, dijo, si se retrasa mucho el desconfinamiento y se hace precisamente cuando llegará la Influenza -octubre, noviembre y diciembre-, se darán las condiciones para que la mayoría de personas no inmunes a Covid o al virus que lo causa, SARS-CoV2, sobre todo cuando todavía no hay certidumbre científica de si la infección produce o no inmunidad y si es permanente, estén en situación de riesgo.

En la víspera de que termine la Jornada Nacional de Sana Distancia, el funcionario advirtió del riesgo de rebrote del coronavirus si la apertura o desconfinamiento social, previsto a partir del lunes, no es gradual.

De haber rebrote, puntualizó López-Gatell, se instrumentarían nuevas “restricciones de movilidad”, como ha ocurrido en otros países.

Ataque en Chiapas

En tanto, el gobierno de Chiapas condenó que una alcaldía y varios inmuebles fueron atacados, presuntamente por un mensaje en redes sociales que negaba la existencia del coronavirus y acusaba a las autoridades de un “ataque químico”.

“Fueron aproximadamente 30 personas... que trataron de engañar a la gente de Venustiano Carranza (el municipio), confundiéndolos con el problema del Covid-19, diciendo que no existe”, señaló el gobernador Rutilio Escandón en un video publicado en sus redes sociales.

Durante la emergencia sanitaria por Covid-19, en México se han registrado otros desórdenes en localidades de estados como Michoacán y Oaxaca durante jornadas de sanitización.

[email protected]