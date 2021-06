El presidente Andrés Manuel López Obrador refutó a quienes afirman que, resultado de los comicios federales intermedios del pasado domingo, Morena, partido en el que milita, perdió la mayoría absoluta en la disputa por la Cámara de Diputados.

“Nosotros nunca hemos tenido mayoría absoluta”, confesó. Además, de que señaló que no es correcto afirmar que Morena no va a “obtener la mayoría absoluta”, dijo, “pues no hemos tenido nunca la mayoría absoluta; tan es así, que yo obtuve 53% de los votos y eso no puede ser mayoría absoluta. O sea, por poner un ejemplo”.

“¿Qué es la mayoría simple? Es la mitad más uno. Eso es lo que hemos tenido y vamos a seguir teniendo ¿Qué se necesita para la aprobación del Presupuesto (de Egresos de la Federación)? Mayoría simple, la mitad más uno”, explicó el mandatario.

La mayoría calificada, abundó, equivale a “dos terceras partes de la votación en el Congreso; en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores”.

“Para tener mayoría calificada, pues se requiere (hacer) alianzas con otros partidos. Por ejemplo, cuando se aprobó lo de la Guardia Nacional no fue nada más (porque así lo aprobó) el movimiento de transformación, sino (porque) hubo otros partidos que estuvieron de acuerdo y por eso se obtuvo mayoría calificada”, completó.

rolando.ramos@eleconomista.mx