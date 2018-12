El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, aseveró el Presupuesto de Egresos va a ser un paso definitivo para enviar una señal de certidumbre a los mercados financieros, y convocó a las demás fuerzas políticas a construir acuerdos para atender las demandas del país.

"Decir que vamos a manejar de manera responsable la economía del país, bajo los mismos principios que utilizó el presidente López Obrador cuando gobernó la Ciudad de México: austeridad, bajo endeudamiento, no aumento de impuestos y no gastar lo que no se tiene”, expuso.

Además, Delgado Carrillo se sumó a la visión del Ejecutivo federal de no emprender una “cacería de brujas”, por lo que convocó a las demás fuerzas parlamentarias a hacer política con altura de miras, dialogar y construir acuerdos.

Sin embargo, mencionó que el combate a la corrupción es una demanda del pueblo mexicano, por lo que “de aquí para adelante no se permite la corrupción y quien se atreva a robarle al pueblo, va a pagar las consecuencias”.

En ese sentido llamó a construir la paz y combatir la corrupción, ya que “una economía sin corrupción representa un atractivo mayor para las inversiones, incentiva la innovación y la incorporación de nuevos jugadores en competencia”.

El legislador federal dijo que para lograr el cambio verdadero "debemos estar todos juntos, todos los días, en todas las luchas por hacer patria. El mandato de las urnas, nos incluye a todos”.

Mario Delgado expresó su apoyo total a las 100 acciones que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en favor de mujeres, adultos mayores, jóvenes y niños, campesinos.

Agregó que con el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador queda atrás la parte electoral y se da paso a una nueva etapa de la política, donde resulta preponderante convocar a la unidad a todos, más allá de colores o intereses, para llevar al país al desarrollo y crecimiento que tanto anhelamos.

Se abre una oportunidad histórica, afirmó, el mandato popular no es nada más para los que ganamos, ya a estas alturas no hay vencedores ni vencidos, tenemos que juntarnos, sumar, porque los problemas del país son muy grandes.