El PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma constitucional, con el fin de que dentro de la próxima Fiscalía General de la República se cree una unidad especializada en investigar a servidores públicos que colaboren con organizaciones criminales.

En tribuna, el diputado panista Jorge Ramos, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, presentó la iniciativa de reforma a los artículos 16 y 21 de la Constitución, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Seguridad para su estudio.

Planteó que la Fiscalía General de la República tenga una unidad cuya única misión sea precisamente el poder investigar a todos los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno que eventualmente formen parte de la delincuencia organizada o sirvan a las actividades criminales de ésta .

Explicó que la iniciativa también tiene el propósito de que los titulares de las contralorías y las visitadurías (en el caso de la PGR y próximamente fiscalía, así como ministerios públicos) y también los titulares de las unidades de asuntos internos, (en los casos de las policías municipales, estatales y federales), sean autónomos y no sean nombrados por el titular de la corporación.

Y el fondo y la raíz de inseguridad en este país es el involucramiento, la complicidad de las autoridades policiacas; prácticamente, de todos los niveles de gobierno y, también hay que decirlo, de autoridades electas prácticamente de todos los niveles de gobierno , reconoció.

Por ello, instó a los legisladores en el Congreso de la Unión a atender esta iniciativa con un sentido de Estado, ya que, sostuvo, no es una propuesta partidista sino parte de la realidad y del origen de las propias comunidades que representan los legisladores.

Mientras los alcaldes del país y los gobernadores sepan que pueden ser omisos, que pueden ser cómplices o que se pueden vender y no pasa nada, hagamos lo que hagamos este país no va a cambiar ¡y ya no estamos dispuestos a permitir que eso siga sucediendo! , concluyó.